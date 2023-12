Zaira Nara, intimo minuscolo e basta: da bollino rosso

Zaira Nara da urlo, la sorella di Wanda stupisce con dettagli clamorosi nei suoi ultimi scatti: l’intimo è davvero minuscolo, che visione

In un confronto tra le due sorelle, probabilmente la maggior parte del pubblico voterebbe Wanda Nara, ma di certo non si può dire che Zaira Nara passi inosservata, anzi. Quanto a eleganza e sensualità, rispetto all’altra non ha assolutamente nulla da invidiare e ce lo ricorda sovente, essendo attivissima a sua volta sui social, che l’hanno eletta tra le bellezze più mozzafiato in circolazione.

Proprio come Wanda, Zaira spopola nel mondo dello spettacolo. Diversamente dalla sorella maggiore, è principalmente attiva in Sudamerica e negli Stati Uniti, ma si è fatta notare eccome anche alle nostre latitudini con servizi fotografici che hanno lasciato di stucco e che hanno conquistato pagine su pagine sui social.

Su Instagram, quasi sette milioni di followers per lei, una cifra di tutto rispetto. Parliamo del resto di una modella, influencer, conduttrice televisiva, attrice che in Argentina è un autentico mito. Anche se a distanza, le due sorelle sono molto legate e si incontrano ogni volta che possono. I loro scatti insieme, inutile dirlo, sono un trionfo assoluto di sensualità e scatenano il finimondo. Una coppia semplicemente irresistibile, che popola i sogni di molti.

Zaira Nara, perizoma da capogiro ma la parte superiore del bikini non c’è: divina

Zaira esibisce la stessa sensualità prorompente di Wanda, anche se è piuttosto diversa da lei. Le due si assomigliano nello sguardo, magnetico e provocante, per il resto la minore delle sorelle Nara ha un fisico più filiforme ma non per questo non degno di nota, grazie a curve ugualmente suadenti e a un fare intrigante che le fa raccogliere applausi convinti.

Anche lei è capace di firmare autentici capolavori, come ci dimostra in uno dei suoi ultimi shooting dal sapore d’estate. Zaira è in riva al mare e riesce, con le sue pose, ad alzare le temperature in un attimo. La prospettiva senza veli è spettacolare.

Senza maglietta e senza bikini, Zaira guarda maliziosa verso l’obiettivo e copre il suo lato A con le braccia, lasciandolo soltanto intravedere e infiammano la fantasia come non mai. Un dettaglio che insieme a quello del clamoroso perizoma che spunta da sotto al pantalone, è illegalità pura. L’attenzione non può che concentrarsi sul suo vertiginoso lato B, mandando fuori di testa la community.