Bufera su Mourinho: attacco frontale al portoghese!

Nuova bufera su José Mourinho: che attacco al tecnico portoghese dopo la vittoria contro il Sassuolo e dopo le sue discusse parole

Successo importante per la Roma che ha vinto in rimonta per 2-1 contro il Sassuolo ed ha agganciato il Napoli in quarta posizione a 24 punti. Per i giallorossi si è trattato del sesto successo nelle ultime 8 gare di Serie A ed ora non vogliono più fermarsi.

Una partita dai due volti per la Roma che, in difficoltà fino al 63′, è stato poi agevolata dalla sciocca espulsione di Boloca che ha lasciato in 10 il Sassuolo. Forti dell’uomo di vantaggio, i giallorossi hanno preso campo e prima hanno pareggiato su rigore con Dybala e poi hanno trovato il vantaggio con un tiro deviato di Christensen, MVP della gara visto che si era procurato anche il calcio di rigore dell’1-1.

Può essere certo soddisfatto di questo successo José Mourinho che tante critiche aveva portato su di se dopo l’1-1 in Europa League contro il Servette. Lo Special One aveva attaccato duramente la propria squadra dopo la brutta prova in Svizzera ed i giocatori hanno risposto in maniera positiva a queste critiche, raccogliendo un successo importante.

Anche quando vince, però, Mourinho fa parlare di sé e stavolta è stato attaccato dal giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani a seguito delle sue dichiarazioni nel post gara su Berardi e sulla mancata restituzione del pallone al Sassuolo.

Roma, Mourinho attacca Berardi e Ravezzani lo bacchetta: ecco cosa è successo

Anche quando arriva una vittoria, Mourinho fa di tutto per non godersela. Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Roma non si è soffermato solo sull’analisi della partita, ma ha anche spiegato per quale motivo la sua squadra non abbia restituito il pallone dopo che quest’ultimo era stato messo fuori dal Sassuolo, tirando in ballo Domenico Berardi.

Lo Special One ha raccontato di essersi avvicinato all’allenatore del Sassuolo Dionisi e di avergli spiegato che per ricevere fair play prima bisogna darlo, cosa che Berardi non ha. Mourinho ha spiegato come ami il giocatore del Sassuolo a livello tecnico, ma che allo stesso tempo non lo ama per il comportamento che ha in campo, accusandolo di destabilizzare il gioco e prendersi rigori inesistenti.

Parole che hanno subito scatenato una vera e propria bufera nei confronti del tecnico portoghese che è stato bacchettato su X da Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia. In maniera ironica, il giornalista ha chiesto se Mourinho, dopo aver fatto la morale a Berardi, abbia parlato anche di Paulo Dybala, giocatore che secondo lui pure cerca troppo spesso il rigore, scatenando varie risposte tra chi si è schierato al suo fianco e chi, invece, ha difeso l’allenatore portoghese.

Mourinho che fa la morale a Berardi che cade facilmente e cerca il rigore, ha parlato anche di Dybala, vero? — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 3, 2023

Una frecciata importante quella di Ravezzani nei confronti di Mourinho che, come al solito, crea attorno a se un mare di polemiche quando non dovrebbe. Anche il tecnico del Sassuolo Dionisi ha rimproverato lo Special One, affermando come non si dovrebbe parlare in questi termini di giocatori di altre squadre, difendendo Berardi a spada tratta.