Inter: offerta irrinunciabile dalla Premier, la destinazione nel 2024

L’offerta rischia di essere irrinunciabile, con l’Inter che potrebbe trovarsi costretta alla cessione in Premier League.

Uno dei migliori interpreti dell’undici titolare di Simone Inzaghi che “rischia” di vincere lo Scudetto a fine stagione, potrebbe vedere un amaro epilogo con addio come accadde nell’annata nella quale Antonio Conte vinse lo Scudetto e si trovò poi costretta a salutare alcuni dei suoi calciatori più importanti.

Dopo lo Scudetto, qualora l’Inter dovesse vincerlo quest’anno, c’è il rischio infatti di vedere la cessione per l’offerta irrinunciabile che è stata svelata dall’estero, con destinazione in Premier League per il giocatore nerazzurro.

Calciomercato Inter: addio a fine anno, l’offerta dalla Premier è irrinunciabile

L’offerta dalla Premier League risulta irrinunciabile per non ipotizzare l’addio, che si concretizzerebbe dall’Inter, a fine stagione.

A riportare la notizia sono i media dall’estero che svelano quanto accadrà in futuro in casa Inter che, con i problemi finanziari che vive con Zhang, potrebbe ritrovarsi costretta a mettere a bilancio una plusvalenza di un certo valore economico, potendosi autofinanziare in vista della prossima stagione, magari puntando poi su un nuovo innesto.

Arrivò a costo zero nell’estate della polemica che fu in casa Milan quando, il centrocampista turco, si trasferì a titolo gratuito da una sponda all’altra dei club a Milano. Hakan Calhanoglu è un obiettivo di calciomercato in Premier League e, i club inglesi – sono più di uno – stanno provando a presentare un’offerta che sarebbe irrinunciabile per l’Inter.

Mercato Inter, cessione Calhanoglu: le cifre record sull’addio

Sarebbero cifre record considerando che il costo del cartellino per l’Inter fu pari a zero quando fu prelevato in scadenza dal Milan. Hakan Calhanoglu è l’oggetto del desiderio per il calciomercato in Premier League, tra le big del campionato inglese che prenderebbero il talento turco nella prossima estate.

Secondo quanto riportato dai media britannici di Telegraph, su Hakan Calhanoglu ci sarebbero finiti i diversi top club di Premier League, che si spingerebbero sui 40-50 milioni per prenderlo dall’Inter.

Ultime su Calhanoglu: le possibili destinazioni in Premier League

L’addio di Calhanoglu si consumerebbe dunque per circa 50 milioni di euro e la destinazione è ben precisa. A darsi battaglia nel calciomercato estivo saranno i club della Premier League, con alcune tra le top squadre del calcio in Inghilterra pronte a prenderlo. Alle porte degli uffici di Marotta sarebbero infatti arrivati i primi sondaggi di Liverpool e Chelsea, con il West Ham sullo sfondo, club che sta cercando di risalire per lottare con le big tra i primi quattro posti.