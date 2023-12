Jorginho in Serie A, succederà già a gennaio: annuncio dall’Arsenal

Annuncio dall’Arsenal, che avrebbe reso chiaro il futuro di Jorginho lontano dalla Premier League.

Dopo il passaggio dal Chelsea all’Arsenal, da una parte all’altra di Londra, dal derby di mercato al trasferimento che porta poi Jorginho di nuovo in Serie A, con i diversi club che sarebbero pronti a riaccogliere in Italia il centrocampista della Nazionale azzurra, che vuole ritrovarsi dopo esser “sprofondato” da quasi Pallone d’Oro a giocatore che in Premier League non convince più.

Arrivato all’Arsenal di Arteta, che stava ben figurando nella passata stagione e in lotta per il titolo di Premier League contro l’infermabile Manchester City, le cose non sono andate per il verso giusto, con il ritorno adesso in Italia che è cosa concreta, già per il calciomercato di gennaio.

Calciomercato: addio Arsenal, il futuro di Jorginho è in Serie A

Secondo quanto informano i media esteri dalla Spagna, perché Jorginho piace anche in Liga, il tempo dell’italo-brasiliano in Premier League, sarebbe finito.

L’Arsenal avrebbe fatto sapere al suo entourage che non ci sarebbe alcun presupposto per rinnovare gli accordi economici con il centrocampista perché, la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2024, sarà l’ultimo termine formalizzato con Jorginho, l’Arsenal non gli rinnoverà gli accordi.

E per tale motivo, l’occasione in Serie A è ghiotta per uno dei top club che segue Jorginho da tempo. La Juventus, infatti, potrebbe prendere Jorginho a basso prezzo, in quella che risulterebbe essere una vera e propria occasione di calciomercato.

Mercato Juventus: occasione Jorginho, le cifre

Secondo quanto rimbalzato anche all’estero, precisamente dai colleghi di Fichajes.net, Jorginho può lasciare l’Arsenal già a gennaio, a cifre bassissime.

Dai 5 ai 10 milioni, riuscendo così a tagliare quello che è il grosso stipendio del centrocampista, per il costo del cartellino che si aggiungerebbe poi ai circa 5-6 milioni euro di ingaggio che percepirebbe alla Juventus, nell’affare che Giuntoli vuole trovare. Un’occasione per sistemare la situazione a centrocampo e dare il giusto rinforzo a Massimiliano Allegri, tecnico che si è visto senza Fagioli e Pogba a causa della squalifica lunga per entrambi, andando ad affiancare a Locatelli e Rabiot, un centrocampista di un certo livello, nel suo centrocampo a tre.

Ultime su Jorginho: fitta concorrenza in Serie A per la Juventus

Oltre alla Juventus, ci sono diversi club interessati e ai vertici della Serie A, per la destinazione italiana di Jorginho. Anche il Milan, che ha bisogno di nuovi innesti a centrocampo, punterebbe sull’italo-brasiliano come nuovo titolare in mezzo al campo, a San Siro. Poco più lontano, sullo sfondo, ci sono anche Roma e Lazio, con la seconda delle due squadre che sarebbe interessata su richiesta di Maurizio Sarri che lo ha allenato sia nell’esperienza di Napoli che in quella del Chelsea.