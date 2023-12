Calciomercato Juventus: Giuntoli beffa il Napoli, ecco chi arriva a gennaio

By

Ultimissime notizie di calciomercato sul giovane talento argentino che è pronto a trasferirsi in Italia. Vicino al Napoli, questa volta è la Juventus a tentare l’assalto per il giocatore.

Pallino di Cristiano Giuntoli, che ha provato a portarlo in azzurro per parecchio tempo, adesso il dirigente è pronto a chiudere l’affare e sfruttare l’occasione per acquistare il centrocampista che è diventato un nuovo obiettivo di mercato della Juventus. Alla ricerca di una mezzala offensiva, i bianconeri hanno messo ne mirino l’argentino di 21 anni che vuole vivere una prima esperienza in Europa,

Calciomercato Juventus: nuovo nome per il centrocampo

“Nella prossima finestra di mercato voglio andare in Europa”, così il giocatore dopo che in estate è dovuto rimanere ancora in America. A distanza di mesi può concretizzarsi il trasferimento nel nostro continente del giovane talento classe 2001.

Nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN Argentina il centrocampista, di proprietà dell’Atlanta United Fc, ha già iniziato a discutere del suo futuro insieme ai suoi agenti che sono a lavoro per trovargli la destinazione migliore. Vecchio pallino di Cristiano Giuntoli ai tempi del Napoli, gli azzurri in passato sono stati davvero vicini al giocatore senza mai riuscire a definire l’affare.

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, senza rinnovo l’Atalanta è pronto a cedere Thiago Almada nella prossima sessione di mercato di gennaio 2024. Un modo, questo, per monetizzare il più possibile dalla vendita dell’argentino che in questa stagione ha messo a segno 13 gol complessivi e 16 assist. Numeri incredibili che fanno gola a diverse società europee.

Calciomercato, su Thiago Almada Juventus e Napoli

Non c’è solo il Napoli su Thiago Almada. Anche la Juventus dopo l’arrivo di Giuntoli a Torino sta valutando con estrema attenzione il classe 2001 argentino, che potrebbe essere un ottimo sostituto di Fagioli. L’Atalanta ha dato la sua disponibilità nell’accontentare il centrocampista, che vuole lasciare l’America nella sessione di gennaio 2024. L’obiettivo del club statunitense è monetizzare il più possibile dalla cessione di Thiago Almada che interessa alla Juventus. Giuntoli, che in passato ha provato a portarlo al Napoli, potrebbe farsi sotto e prendere il giocatore per tesserarlo con la sua nuova squadra ovvero la Juve. La valutazione, considerando anche la scadenza del contratto di Almada nel 2025, si aggira attorno ai 20 milioni di euro.