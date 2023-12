Miranda subito in Serie A, niente Milan: firma con un’altra big

Da mesi oramai si parla di quanto il Milan stia spingendo per anticipare la concorrenza e strappare il sì del giovane terzino del Real Betis Juan Miranda, che però a partire da gennaio potrebbe incredibilmente non vestire la maglia rossonera in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra big italiana si sarebbe con prepotenza intromessa nella corsa all’ex Barcellona, che a questo punto potrebbe cambiare i piani in vista del suo futuro nel prossimo calciomercato.

Il Milan spera che tutti i corteggiamenti di questi mesi possano dare i loro frutti, ma le carte in tavola sarebbero state completamente stravolte, ed il rischio che il diavolo rimanga beffato potrebbe essere alto.

Juan Miranda in Serie A ma non al Milan: la destinazione

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Juan Miranda nel prossimo calciomercato. Lo spagnolo, infatti, promesso sposo al Milan di Stefano Pioli, sarebbe finito nel mirino di un’altra big di Serie A, pronta ad intromettersi in queste trattative per far rimanere non solo con un pugno di mosche in mano il diavolo, ma anche per (ovviamente) andare a rinforzare la propria fascia sinistra in vista di un’intensa seconda parte di stagione.

Da capire quanto margine di riuscita ci possa essere in quest’affare, ma fino a quando Miranda non firma col Milan tutto è possibile, anche se alla fine questo risulta essere molto difficile, visto che il diavolo avrebbe difatti bloccato lo spagnolo in vista della prossima estate.

La speranza, però, è l’ultima a morire, e tentare alla fine non nuoce. Stando dunque a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe fare un tentativo in extremis per Juan Miranda nel prossimo calciomercato invernale, anche se rischierebbe seriamente di essere una perdita di tempo, considerato il fatto che lo spagnolo alla fine è ufficiosamente un nuovo giocatore del Milan.

Napoli, è tardi per Miranda: sondati altri due profili dalla Liga

Sfortunatamente per il Napoli l’affare Juan Miranda è cosa oramai impossibile. Gli infortuni di Olivera e Mario Rui costringono però i campioni d’Italia ad investire su un laterale mancino nel prossimo calciomercato invernale, che alla fine potrebbe comunque arriva dalla Liga.

Stando infatti a quanto riportato dalla rosea, sul taccuino del ds Meluso e dell’area scouting del Napoli, ci sarebbero i nomi di due talenti del campionato spagnolo, ovvero Javi Lopez, classe 2002 dell’Alaves, e Manu Sanchez, classe 2000, scuola Atletico Madrid ma ora in forze al Celta Vigo.

Napoli: fissato il budget per il terzino sinistro

A fronte dei nomi che il Napoli starebbe seguendo per la fascia sinistra in vista di gennaio, potremmo dire che il budget che De Laurentiis metterà a disposizione per il terzino sinistro non supera i 10 milioni di euro. Cifra ce potrebbe sembrare bassa ma che alla fine non è assolutamente, visto che il valore di mercato di Manu Sanchez, ad esempio, che è il più costoso fra i vari Miranda e Javi Lopez, si aggira attorno agli 8 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.