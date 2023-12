Calciomercato, colpo Milan dagli svincolati: è fatta, arriva subito

Nonostante il delicato e complicato momento della stagione nel quale si ritrova, il Milan è già proiettato al futuro, e quanto trapelato nelle ultime ore dagli uffici di Casa Milan ne è la conferma.

Stando alle ultime notizie, infatti, il diavolo avrebbe chiuso per il primo colpo del suo calciomercato invernale. Si tratta di un giocatore che l’area scouting, con Monacada ovviamente a capo, monitorava da tempo, e che per qualità tecniche ha sempre rappresentato essere una soluzione più che valida, oltre che di prospettiva, per il futuro del Milan.

Sul giovane talento, nel corso di questi mesi, si era poi creata anche una folta concorrenza che il diavolo è riuscito a battere senza troppi problemi strappando subito il sì del giocatore, che dunque si trasferirà in rossonero il prossimo gennaio da svincolato.

Calciomercato, il Milan batte il suo primo colpo: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata del Milan, pronto a prendersi la scena anche in inverno come fatto quest’estate con tutte le operazioni che l’hanno visto direttamente coinvolto.

A differenza della sessione estiva, però, a gennaio il Milan eviterà di strafare per fare giusto quei colpi funzionali al progetto tecnico iniziato ad agosto, e non è un caso che al momento le proprietà del diavolo sono due: una nuova prima punta ed un difensore centrale, giocatori sui quali si investirà anche per far fronte alla miriade di infortuni che colpiscono puntualmente la formazione di Stefano Pioli. Alle volte, però, ci possono essere delle eccezioni, e questo è uno di quei casi, visto che Furlani e Moncada avrebbero chiuso per l’arrivo di un giocatore che poco ha a che vedere con quelle che sono le reali necessità del diavolo.

Si tratterebbe ovviamente di un’opportunità, alla quale dalle parti di Casa Milan non si è riusciti a dire di no. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, è fatta per l’attivo in rossonero del giovanissimo Matija Popovic, talento classe 2006 del Partizan Belgrado col quale sarebbe stato raggiunto un accordo proprio nelle scorse ore.

Milan, è fatta per Popovic: arriva da svincolato a gennaio

Milan, è fatta per l’arrivo a gennaio di Matija Popovic. Come anticipato, il serbo classe 2006 sbarcherà in rossonero da svincolato dopo aver terminato la sua avventura con il Partizan Belgrado il prossimo 31 di dicembre.

Stando a Sky Sport, una volta definiti gli ultimi dettagli Popovic potrà fare le visite mediche con il Milan e firmare il nuovo contratto. Il tutto dovrebbe avvenire intorno all’8 gennaio, giorno nel quale è previsto lo sbarco a Milano del serbo appena diciottenne.

Milan-Popovic: i dettagli dell’affare

Il Milan crede tanto in Matija Popovic, ed i dettagli del contratto che il serbo firmerà ne sono la dimostrazione. Stando alle ultime notizie, infatti, il classe 2006 si legherà al diavolo per quattro anni e mezzo, nella speranza che possa diventare una delle stelle della formazione rossonera, anche perché c’è tanto potenziale da sfruttare.