Calciomercato, è fatta per il ritorno al Milan: sarà il nuovo difensore

È fatta per il ritorno al Milan, succederà a gennaio con la possibilità di rivederlo titolare nella difesa dei rossoneri.

Andrà a risolvere così, nel calciomercato di gennaio, la propria situazione di emergenza, la società che vuole intervenire sul mercato per sistemare l’organico di Stefano Pioli.

Un organico falciato in due dall’emergenza infortuni perché, dopo quanto emerso per una difesa che si è trovata con Theo Hernandez costretto ad impiegarsi nel ruolo di difensore centrale, il Milan ha deciso di risolvere la questione con un ritorno in rossonero. Interviene nel mercato, non catapultandosi nel mercato degli svincolati, ma riportando un ex rossonero in rosa, al servizio di Stefano Pioli.

Milan, l’infortunio obbliga i rossoneri: ripreso un ex difensore

Il solo Simic dalla Primavera non sembra poter bastare al Milan, che si affiderà ad un proprio ex calciatore nel mercato invernale.

Il calciatore italiano tornerebbe così al servizio dei rossoneri, in qualità di nuovo calciatore dei rossoneri vivendosi una nuova esperienza al Milan, dopo lo Scudetto vinto nel 2021/2022.

Al momento, Stefano Pioli ha a sua disposizione il solo Tomori come difensore centrale, tutti gli altri del suo organico sono praticamente fuori dai giochi. E dunque, per sistemare le cose in difesa, il Milan richiamerà alla base Gabbia, difensore centrale del Villarreal attualmente in prestito agli spagnoli.

Mercato Milan: ritorna Gabbia, decisione presa dai rossoneri

L’ultima ora di calciomercato riguarda il Milan e il ritorno di Matteo Gabbia in rosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di SOS Fanta, i rossoneri avrebbero deciso di cambiare i propri piani di calciomercato, non andando verso una nuova soluzione dispendiosa economicamente, nei nomi di Kelly e non solo per la difesa dei rossoneri.

Alla fine, l’arrivo al Milan dal calciomercato non si consumerà se non per riportare Matteo Gabbia dal Villarreal al Milan.

Ultime Milan: la decisione su Gabbia, piccolo indennizzo economico

Piccolo indennizzo economico, tra le possibilità del ritorno di Matteo Gabbia al Milan. Potrebbe essere questa la richiesta del Villarreal in merito alla rinuncia dei sei mesi di prestito sui quali si era lavorato, nell’operazione che ha portato il difensore italiano in Spagna. In Liga, in ogni caso, non ha trovato lo spazio che cercava, non riuscendo ad incidere nella formazione iberica. Pertanto il Villarreal potrebbe concedere al Milan di riprendersi il proprio difensore, non indebolendo comunque la propria rosa, considerando che fino a questo momento Gabbia ha indossato la maglia del Villarreal solo undici volte tra campionato ed Europa League, trovando complessivamente 794 minuti in stagione.