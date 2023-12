Calciomercato: Thomas Muller in Serie A, nel 2024 in una big

Si intensificano le voci riguardo l’arrivo in Serie A di Thomas Muller. L’attaccante tedesco, in uscita dal Bayern Monaco, può vivere una sua prima esperienza nel campionato italiano.

C’è una big in contatto per prendere dal Bayern Monaco Thomas Muller, che è pronto a lasciare la sua squadra per trasferirsi in Serie A. Offerta importante da parte del club italiano che vuole puntare sull’esperienza e qualità del tedesco che, nonostante l’età avanzata 34 anni, può ancora dire tanto in un campionato come quello del nostro paese. Ecco perché almeno due big si sono interessate al calciatore che è pronto a lasciare la Bundesliga nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Colpo di scena che arriva dalla Germania: due società italiane sono pronte ad ingaggiare, in vista del prossimo calciomercato estivo del 2024, Thomas Muller. Il calciatore, in uscita dal Bayern Monaco, non è interessato a rinnovare il contratto che è in scadenza il prossimo giugno.

A sorpresa, infatti, alla lista delle pretendenti si sono aggiunte due squadre della Serie A che vogliono strappare il sì del calciatore che è pronto a vivere una prima avventura lontano dalla Germania. Oltre alla concorrenza italiana, c’è anche il Manchester United sulle tracce del classe 1989 che in estate prenderà una decisione definitiva riguardo il suo prossimo club.

Calciomercato: su Thomas Muller Juventus, Milan ed Inter

C’è una clamorosa indiscrezione, che arriva dalla Germania, riportato dall’autorevole quotidiano BILD. I giornalisti tedeschi hanno accostato a Milan, Inter e Juventus Thomas Muller. L’attaccante, di 34 anni, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2024 e al momento non è intenzionato a rinnovare anche perché è consapevole del poco minutaggio che gli garantirebbe il Bayern. Per questa ragione, i suoi agenti sono in contatto con altre società per trovare una nuova destinazione a Thomas Muller che in estate cambierà squadra.