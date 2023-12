Calciomercato: stanno prendendo van de Beek, c’è il sì del giocatore

Van de Beek è destinato a lasciare il Manchester United durante il calciomercato estivo. C’è il sì del centrocampista.

Manca ormai meno di un mese all’apertura del calciomercato invernale e sono diversi i clu squadre che stanno pensando su come rafforzare la propria rosa in vista anche di una seconda parte di annata molto impegnativa.

Secondo quanto riferito da Sport, il Manchester United ha ormai deciso di lasciar partire van de Beek e un club è pronto ad accoglierlo anche con la formula del prestito. C’è il sì del calciatore e non ci resta che attendere l’inizio del calciomercato per capire se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato: arriva van de Beek, il giocatore ha detto sì

Donny van de Beek è sicuramente uno dei giocatori più talentuosi a livello europeo, ma si tratta anche di un centrocampista che ha davvero fatto molta fatica in queste ultime stagioni a causa di diversi infortuni. Per lui, quindi, l’obiettivo è quello di ritrovarsi e provare a raggiungere con un club quelle prestazioni fatte con l’Ajax. Il compito non è facile e per questo motivo non è certo che alla fine si possa puntare su di li.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo, il giocatore si sarebbe offerto al Barcellona dopo l’infortunio di Gavi. Van de Beek piace da tempo anche alla Juventus e non possiamo escludere un duello di calciomercato per arrivare alla fumata bianca. Di certo il Manchester United non si opporrà alla cessione.

Naturalmente si tratta di un qualcosa che prenderà forma nelle prossime settimane e quindi bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere un quadro più chiaro. Ma il nome di van de Beek potrebbe essere quello giusto per il Barcellona e la Juventus dopo i diversi problemi registrati in questa stagione in un ruolo molto delicato come quello della mediana.

Mercato: duello Barcellona-Juventus per van de Beek

Il nome di van de Beek piace molto a Juventus e Barcellona in questo calciomercato, ma resta fondamentale la volontà del calciatore e i blaugrana al momento sembrano essere i favoriti. Vedremo cosa accadrà ed alla fine quali saranno le scelte da parte dei club e dello stesso calciatore olandese.