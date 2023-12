Contatti con Fabio Cannavaro: sarà il nuovo allenatore, la destinazione

Può tornare in panchina e allenare ad alti livelli, contatti in corso con Fabio Cannavaro per il ruolo di allenatore.

La scelta, dopo l’accostamento avuto al Napoli, cadrà infatti su Fabio Cannavaro che assieme a suo fratello Paolo che gli farà da vice, ha trovato un’altra destinazione e sempre ad alti livelli, dopo che il club partenopeo ha scelto di affidare la guida tecnica al traghettatore Walter Mazzarri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero stati contatti proprio in giornata per concretizzare l’approdo di Fabio Cannavaro in panchina, nella scelta del nuovo allenatore. Un esonero scattato di recente, con l’ufficialità venuta fuori nella giornata di ieri. E il sostituto potrebbe essere appunto il Pallone d’Oro 2006.

Cannavaro in panchina: l’annuncio sulla destinazione

Cerca una nuova avventura Fabio Cannavaro, dopo la brutta recente esperienza vissuta in Italia, sulla panchina del Benevento.

Più volte ha manifestato la voglia di ripartire e non di nuovo oltreoceano perché l’esperienza per fare “gavetta” in Cina e nei paesi lontani dal calcio europeo, è stata longeva e adesso crede di meritare una chance in panchina anche nel calcio nostrano.

In Italia solo il Benevento si è fatto avanti e le cose non sono andate nel verso giusto per Fabio Cannavaro che, al momento, è tra i pochi allenatori provenienti dal Mondiale vinto nel 2006 con l’Italia, a non aver ancora calcato i palcoscenici importanti da allenatore, in Serie A. E non è in Serie A il suo futuro perché, il nome di Fabio Cannavaro è tra quelli scelti per un club in Turchia.

Turchia, Cannavaro all’Adana Demispor: la notizia

A riportare la notizia sul futuro nella Super Liga turca, sono i colleghi di Sky Sport, che hanno riportato i contatti con Fabio Cannavaro assieme alla dirigenza dell’Adana Demispor. Dopo l’esonero concretizzato e ufficializzato di Patrick Kluivert, la scelta cadrebbe nuovamente su un allenatore italiano, dopo il passato vissuto con Vincenzo Montella, tecnico italiano che ha avuto annate importanti in Turchia, tanto da convincere poi anche la Federazione turca ad averlo come Commissario Tecnico della Nazionale.

Ultime su Cannavaro: all’Adana trova Mario Balotelli

Può allenare Mario Balotelli, ormai vecchia promessa del calcio italiano che, con la Nazionale, ha vissuto alti e bassi. In questo finale della sua carriera potrebbe trovare Fabio Cannavaro come suo mentore, direttamente dalla panchina. E l’esperienza potrebbe dare una svolta in questa parte della stagione sia a Balotelli che all’Adana Demispor che, in questo momento, si trova al quinto posto in classifica.