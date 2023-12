Donnarumma fatto fuori: la decisione dell’Italia e PSG

Incredibile che risvolti sta prendendo la carriera di Gigio Donnarumma che continua ad essere fortemente contestato e ora rischia seriamente di finire in un vortice senza fine. Il calciatore italiano rischia il posto e potrebbe ritrovarsi in un momento difficile.

Quello che sta accadendo con il PSG è davvero incredibile, perché sembrava potesse arrivare per lui il salto di qualità definitivo, ma non sembra andrà così. Infatti, il giocatore è pronto ad una nuova sfida e a cambiare ancora se le cose non si dovessero sistemare.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del giocatore che nell’immediato potrebbe pagare con delle accuse importanti che potrebbero far finire in anticipo la sua avventura a Parigi.

PSG: Donnarumma fatto fuori

Brutte notizie per la carriera di Gigio Donnarumma, perché arrivano delle notizie contrastanti riguardo quello che può essere il suo futuro. Perché al momento sono stati troppo gli errori accumulati dal portiere italiano quando è arrivato a Parigi. Infatti, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il futuro del portiere con il Paris Saint Germain.

Il calciatore è in un evidente momento di difficoltà dal punto di vista emotivo e per questo motivo si cerca di capire cosa può accadere per il futuro. Ci sono delle nuove notizie in merito alla scelta che ha già preso il PSG su Donnarumma, che può seriamente essere fatto fuori dal progetto del club francese ma già da subito in questi giorni.

PSG: Donnarumma messo in panchina, la scelta per l’Italia

Luis Enrique sostenuto dai tifosi in Francia è pronto a fare fuori Donnarumma dalla formazione dei titolari visto i continui errori del giovane portiere italiano con il club francese che sono costati cari in questi anni.

C’è addirittura chi vorrebbe metterlo in panchina per lasciare spazio a Tenas che è il terzo portiere del club. Una scelta simile da parte del PSG potrebbe complicare il futuro di Donnarumma anche con l’Italia in vista dei prossimi Europei 2024.

PSG: Donnarumma sostituito da De Gea

Il PSG può pensare a De Gea che è nella lista svincolati dopo l’ultima esperienza al Manchester United. Il noto portiere spagnolo ha già rifiutato l’Arabia Saudita e ora può arrivare l’occasione importante per lui con Donnarumma che è pronto a dire addio al Paris Saint Germain e tornare in Serie A.