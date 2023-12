Razzismo, le accuse sono gravissime: retroscena sul tecnico francese

By

C’è un retroscena sul tecnico francese che era stato scelto da un club di Serie A ai vertici, in merito alle accuse di razzismo.

Accuse gravissime che sono state svelate nel retroscena riportato da L’Equipe, per le accuse sulle molestie di tipo morale e delle discriminazioni, con le carte d’accusa che sono state tra le mani dei giornalisti del quotidiano francese, che hanno svelato tutta la verità sul tecnico francese.

C’è stato l’inizio del processo contro il tecnico francese per le accuse di razzismo che lo riguardano in prima persona, con l’ex assistente del Nizza che ha svelato alcune grosse parole che sono volate in passato, precisamente nel gennaio 2022.

Gravi accuse di razzismo: indagato il tecnico francese

Indagato dunque il tecnico francese, per le gravi accuse di razzismo che lo riguardano in prima persona.

E adesso, il quotidiano francese, ha svelato tutto ciò che è stato analizzato nelle gravissime accuse a sfondo razzista, per le discriminazioni presentate sulle carte in merito all’accusa.

A riportare la testimonianza sugli episodi di razzismo che riguarderebbero Christophe Galtier, è l’ex assistente al Nizza, Frédéric Gioria, che ha raccontato l’ira dell’allenatore nei riguardi di un calciatore solo “per essere musulmano”.

Ultime su Galtier: accuse di razzismo, spiegato cosa è successo

Attraverso il quotidiano dell’Equipe, nella sua edizione in digitale, è stato spiegato cosa è successo con Christophe Galtier, tecnico francese che era stato accostato anche al Napoli. Alla fine, De Laurentiis nella scorsa estate, scelse di affidare la propria panchina a Rudi Garcia e, nei giorni a seguire della decisione ufficiale sul tecnico che poi è stato esonerato, vennero fuori i primi rumors sulle gravissime accuse di razzismo ai danni di Galtier.

Stesso Galtier del quale si è parlato nel corso della giornata e sul quale sarebbe spuntato un retroscena sulle indagini che lo riguardano. “Un altro musulmano, non lo voglio, ne abbiamo pure troppi per i miei gusti”. Questa sarebbe stata la frase, urlata arrabbiandosi, da parte di Galtier per l’acquisto di Angevin Billal Brahimi, nel corso del mercato invernale del 2022 al Nizza.

Episodio di razzismo: la testimonianza contro Galtier

Anche un altro membro dello staff, precisamente Hachim Ali Mbaé, ha parlato di quanto accaduto con Galtier. Testimonianza nella quale si è dichiarato che Galtier avrebbe più volte palesato di non aver problemi con nessuna religione, ad eccezione degli algerini che risultano “estremisti” secondo lui. Anche l’analista video del club avrebbe definito “King Kong” la coppia difensiva formata da Moukoudi e Nadé.