Guardiola incontentabile: il nuovo Messi per il Manchester City

Manchester City incontentabile: il nuovo Messi alla corte di Pep Guradiola. Ecco chi è il nuovo craque del calcio mondiale

Per tutti, addetti ai lavori e commentatori, Jude Bellingham è il nuovo fenomeno del calcio mondiale. Il 20enne inglese sta facendo meraviglie con la camiseta blanca del Real Madrid.

È paradossalmente superfluo snocciolare le cifre di questa prima parte di stagione, a dir poco, favolosa dell’ex Borussia Dortmund (comunque, giusto per rinfrescarvi la memoria, finora 15 gol e 4 assist in 17 apparizioni totali, uno score alla Messi e alla Cristiano Ronaldo) dal momento che Bellingham è più di ciò che raccontano i suoi pur straordinari numeri.

Il numero 5 delle merengues, infatti, segna, serve assist, pressa, inventa gioco, dà una mano in difesa ma soprattutto, come i veri fuoriclasse, fa alzare il livello della prestazione ai suoi compagni con la sua sola presenza in campo.

Non per nulla, per qualcuno Bellingham è l’erede dell’immenso ‘Papero d’oro’, alias il compianto Johan Crujiff, l’alfiere del totaalvoetbal olandese. Comunque, è il momento degli eredi dei grandissimi del pallone visto che Pep Guardiola ha messo nel mirino quello che in Patria è definito il ‘nuovo Messi’.

Il Manchester City sulle tracce di Echeverri, il ‘nuovo Messi’

Mentre tramontano le stelle di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo, gli ‘eponimi’ (nell’antica Roma magistrato che dava il proprio nome all’anno) delle ultime due decadi del calcio, e brilla quella del nuovo idolo del ‘Santiago Bernabeu’, all’orizzonte già si affaccia l’astro nascente, l’erede della ‘Pulce argentina’.

Claudio Echeverri, 17 anni e solo 4 presenze da subentrato in prima squadra con il River Plate, è il nuovo oggetto del desiderio delle big d’Europa visto che è entrato nel mirino del Real Madrid, del Barcellona, ​​del PSG, della Juventus, delle milanesi e, come anticipato, del Manchester City che confida di beffare l’agguerrita concorrenza grazie agli ottimi rapporti allacciati con i Millonarios in occasione dell’ingaggio di Julian Alvarez.

Un interesse dei top team giustificato dal fatto che in Argentina non hanno dubbi: Echeverri è il prossimo craque dopo essersi messo in mostra ai Mondiali Under 17, in Indonesia, dove ha rifilato un tripletta agli storici rivali del Brasile, chiudendo la competizione con 5 gol, anche se ha fallito il penalty nella semifinale persa ai rigori contro la Germania.

Comunque, non sarebbe un acquisto low cost quello del ‘nuovo Messi’: il River Plate ha inserito una clausola rescissoria da 21.44 milioni di sterline nel contratto siglato da Echeverri lo scorso gennaio, cifra che sale a 25.73 milioni di sterline negli ultimi 10 giorni di mercato, con ‌il club argentino che ora sta cercando di rinegoziare l’accordo per raddoppiare l’importo della suddetta clausola.

Insomma, se Claudio Echeverri è davvero il ‘nuovo Messi’ solo il tempo lo dirà, nel frattempo il giovanissimo talento del River Plate costa già quanto l’ex stella del Barcellona.