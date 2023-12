Ilary-Totti, rivelazione sconcertante in diretta: “Non valgono niente”

llary-Totti: “Non valgono niente”. Altra scioccante rivelazione sull’ex coppia d’oro dello star system del Bel Paese

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l’ex coppia d’oro dello show business del Bel Paese, gli stracci sono volati a mezzo social. Nulla ci è stato risparmiato: dalle accuse incrociate di tradimento alle ripicche tipiche tra due ex coniugi che si sono detti addio dopo essersi tanto amati (il ‘sequestro’ da parte della conduttrice televisiva dei preziosi orologi dell’ex Pupone), alla battaglia legale per la divisione del patrimonio coniugale.

Pensavamo, dunque, di sapere tutto sulla loro love story, durata tra fidanzamento e matrimonio quasi 20 anni, e soprattutto sulla loro separazione. Eppure, Ilary Blasi e Francesco Totti non smettono di regalare rivelazioni sconcertanti facendo così concorrenza alle più popolari telenovele sudamericane.

L’ultima in ordine di tempo è arrivata in diretta e ha letteralmente spiazzato i fan dell’ex coppia d’oro dello star system tricolore così come l’ex ottavo Re di Roma disorientava i difensori e i portieri avversari quando calcava il manto erboso degli stadi di mezzo mondo.

Noemi Bocchi su Instagram: “Sono cose che non valgono niente”

Belli, idolatrati e di successo nelle rispettive carriere: Ilary Blasi e Francesco Totti sembravano l’uno l’anima gemella dell’altra. Poi però qualcosa si è incrinato nel loro menage, una frattura che si è progressivamente allargata fino a causare la rottura definitiva del loro rapporto coniugale.

Come e perché tra i due è finita è ancora una vexata quaestio dal momento che ognuno dei due ha una versione dei fatti che non coincide con quella dell’altro/a. In particolare, l’ex letterina di ‘Passaparola’ ha ribadito l’accusa di tradimento al sempiterno idolo del popolo giallorosso con la sua attuale compagna Noemi Bocchi nella docufiction ‘Unica’, in streaming su Netflix, in cui si mette a nudo tanto da confessare la sua delusione per le bugie del fedifrago ex marito.

Ebbene, se Francesco Totti ha preferito non replicare glissando sulla questione, “Faccia e dica quello che vuole”, la sua compagna ha risposto per le rime con una storia pubblicata sulla sua pagina Instagram: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”.

Insomma, Noemi Bocchi non si sta a essere dipinta come la classica ‘rovinafamiglie’, come l’arrampicatrice sociale che subdolamente si insinua in un idillio amoroso che durava da quasi 20 anni mandandolo in frantumi.

No, Noemi ha iniziato a frequentare l’ex Pupone quando i due ex coniugi di fatto già facevano vite separate dopo i ripetuti tradimenti da parte della conduttrice televisiva: questa è la verità di Totti e Noemi. Chi ha ragione? E chi può dirlo dato che evidentemente anche nelle ‘guerre’ tra ex coniugi, come – secondo Winston Churchill – nei conflitti bellici veri e propri, la verità è sempre la prima vittima.