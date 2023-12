Infortunio ed emergenza in vista di Juve-Napoli: c’è l’annuncio sull’assenza

C’è l’annuncio sulla doppia assenza che riguarda la sfida di venerdì che si giocherà all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli.

Va a caccia di vendetta il club bianconero dopo quanto accaduto nella passata stagione dove il Napoli ha praticamente vinto lo Scudetto trovando punti decisivi nella gara all’Allianz Stadium proprio, dove riuscì a trovare la rete del vantaggio al novantesimo più recupero, con rete al volo di Jack Raspadori.

Le cose quest’anno sembrano essersi sovvertite, con la Juventus a caccia di un risultato che possa dare un altro sprint al campionato per seguire la capolista Inter, spazzando via ogni speranza – qualora ci fosse ancora – in casa Napoli, sulla lotta al titolo. Un risultato che il club cerca, facendo presente delle diverse defezioni tra gli undici titolari non solo della Juventus, ma anche in casa Napoli, nella situazione legata agli infortuni. Oggi, in merito alle loro condizioni, sono arrivati aggiornamenti importanti.

Doppio infortunio e situazione in emergenza: l’annuncio in vista di Juve-Napoli

Tra pochissimi giorni ci sarà l’anticipo in Serie A nel big match, tra i più classici in Italia, che contrappone Juventus e Napoli nella sfida di venerdì sera.

Sarà Allegri contro Mazzarri, quasi come i vecchi tempi ma quando il tecnico livornese sedeva sulla panchina del Cagliari, gli allenatori toscani si sfidano in Juventus-Napoli, dovendo fare i conti con la situazione infortuni.

Per il Napoli è vera e propria emergenza tant’è che già contro l’Inter si è trovato senza terzini ad eccezione di Giovanni Di Lorenzo. Per quanto riguarda la sfida contro i bianconeri, ci sarebbe una doppia novità dall’infermeria del Centro Tecnico di Castel Volturno.

Napoli, doppia novità in vista della Juventus: l’annuncio sull’emergenza infortuni

Secondo le ultime da Castel Volturno, il Napoli potrebbe recuperare sia Mario Rui che Zanoli, calciatori che tornerebbero a disposizione e convocabili già per la partita contro la Juventus.

Una buona notizia per Walter Mazzarri che si ritrova così finalmente con alcuni dei suoi giocatori a disposizione, non potendo comunque contare su Olivera. Da capire chi sarà schierato titolare contro la Juventus, con i bianconeri che invece devono far fronte anche alla situazione squalificati con Pogba e Fagioli al centro delle vicende.

Ultime su Juve-Napoli: chi gioca, le probabili formazioni

L’emergenza infortuni c’è ancora e potrebbe però rientrare, per il Napoli, almeno stando a quelli che sono i potenziali convocati. Tra le probabili formazioni si rivede il ballottaggio sulla fascia con Natan ancora davanti tra le idee di Mazzarri nella sua difesa a quattro, ma occhio anche alle possibilità di vedere uno tra Mario Rui e Zanoli.