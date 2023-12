Infortunio Fabian Ruiz: cambia il mercato della Juventus

Il calciomercato della Juventus cambia nelle dinamiche del prossimo futuro: fuori causa Fabian Ruiz per infortunio

Il Psg, in Francia, ha vissuto una domenica piuttosto complicata, con un avvio shock in casa del Le Havre. Nel giro dei primi dieci minuti, Luis Enrique aveva già dovuto rinunciare a Fabian Ruiz per infortunio e a Gianluigi Donnarumma, espulso per aver falciato fuori dall’area un avversario lanciato a rete.

Pur giocando praticamente tutta la gara in inferiorità numerica, i parigini sono comunque riusciti ad avere la meglio, portando a casa una vittoria per 2-0 grazie alle reti del solito Mbappé e di Vitinha. Altro successo per i campioni di Francia, che si mantengono a 4 punti di vantaggio sul Nizza in vetta alla classifica, ma adesso gli interrogativi per il tecnico si fanno pressanti, sulla posizione di Donnarumma che continua a sbagliare e anche sulle condizioni del centrocampista spagnolo.

L’ex giocatore del Napoli ha subito un brutto colpo alla spalla e ha dovuto immediatamente essere sostituito, dolore molto forte per lui al punto che a bordo campo avrebbe accusato un malore. Gli esami medici chiariranno l’entità dell’infortunio, ma è molto probabile a questo punto che resterà fuori per qualche settimana e questo cambia inevitabilmente tutti gli scenari di mercato a lui legati.

Juventus, fuori uno: niente Fabian Ruiz per il centrocampo, ecco a chi pensa adesso Allegri

Dopo un avvio di stagione difficile, Fabian stava cercando di recuperare la titolarità a discapito di Ugarte, ma la sua posizione era comunque in bilico e infatti ci stava pensando, per il mercato invernale, la Juventus, bisognosa di innesti a centrocampo.

Un profilo che, per conoscenza della Serie A dove aveva giocato per quattro anni, era assai gradito sia ad Allegri che a Giuntoli. Ma adesso bisognerà necessariamente guardare altrove, per rinforzare la mediana e contendere fino alla fine lo scudetto all’Inter.

I nomi in pole position assoluta a questo punto diventano quelli di Rodrigo De Paul, che all’Atletico Madrid vive una situazione simile a quella di Fabian Ruiz al Psg, e di Lazar Samardzic, che dopo il no all’Inter potrebbe spiccare il salto in una big a Torino. Sia per l’argentino che per il serbo, si cerca di ottenere l’assenso dai rispettivi club per formule in prestito con successivo riscatto.

Si è fatta invece in salita la corsa per Phillips del Manchester City (seguito dal Newcastle) e per Hojbjerg del Tottenham, con gli Spurs che viste le tante assenze non lo faranno verosimilmente partire. Ancora più dura per Khephren Thuram, il Nizza lo valuta 40 milioni di euro e al momento per la Juve è una spesa non sostenibile.