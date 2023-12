Inter, doppio pesante infortunio: Inzaghi disperato

La netta vittoria nella splendida serata del Diego Armando Maradona contro il Napoli ha non solo riconsegnato il primato in solitaria in classifica all’Inter di Simone Inzaghi, ma ha anche riservato alla formazione nerazzurra un doppio spiacevole imprevisto.

Il Biscione ha infatti perso per infortunio due titolari, che a quanto pare rimarranno fermi ai box per un pò di tempo a causa di questi problemi muscolari che sono tutt’altro da che sottovalutare.

Tempismo peggiore non poteva essere scelto per andare in emergenza, ma Simone Inzaghi dovrà dimostrarsi essere anche più forte di questi imprevisti e consolidare il primo posto in classifica non solo in campionato ma anche in Champions League, sopperendo a queste assenze pescando sia dalle soluzioni che ha in rosa che dalla Primavera.

Inter, doppio ko importante: gli esami confermano la preoccupazione

Brutte notizie arrivano dall’infermeria della Pinetina per Simone Inzaghi in vista dei prossimi ed importanti impegni stagionali, visto che la sua Inter dovrà fare a meno di due titolarissimi, costretti a rimanere fuori a causa di un grave infortunio che preoccupa e non poco lo staff medico nerazzurro.

Preoccupazione, questa, confermata poi dagli esami strumentali ai quali si sono sottoposti in giornata i due calciatori dell’Inter, i cui risultati hanno evidenziato, ad entrambi, un problema muscolare abbastanza importante che verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni. Inutile dire che a fronte di questa diagnosi Simone Inzaghi non può fare altro che mettersi l’anima in pace ed accettare il fatto che, forse nel momento meno opportuno della stagione, è in emergenza totale in difesa.

Dopo Bastoni e Pavard, dunque, l’Inter ha perso per infortunio anche Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, entrambi rientrati particolarmente acciaccati dalla trasferta di Napoli. Per i due giocatori nerazzurri si tratta in ambo i casi di risentimento muscolare, agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese, mentre ai flessori della coscia sinistra per l’esterno.

Inter, De Vrij e Dumfries ko: svelati i tempi di recupero

Perdere Dumfries e De Vrij significa, per Simone Inzaghi, mandare in campo nelle prossime giornate una difesa completamente inedita, anche perché al momento per il tecnico dell’Inter non c’è altra soluzione.

Nei prossimi giorni, come anticipato, le condizioni del duo olandese verranno rivalutate nella speranza che possa esserci qualche novità, ma stando a quanto segnalato da Sky Sport i tempi di recupero per Dumfries e De Vrij dovrebbero indicativamente essere stimati in 20 giorni.

Inter: ecco quante partite saltano De Vrij e Dumfries

Se confermati i tempi di recupero, De Vrij e Dumfries salteranno non solo la gara di sabato sera contro l’Udinese, ma anche quella contro la Real Sociedad (Champions), Lazio (Serie A), Bologna (Coppa Italia) e Lecce, con l’obiettivo di tornare poi eventualmente a disposizione per la sfida contro il Genoa del 29 dicembre.

Ad ogni modo un quarto chiaro lo si potrà avere solo a seguito dei controlli ai quali i due giocatori dell’Inter si sottoporranno settimana prossima.