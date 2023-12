Nuova avvenuta per Lopetegui, sbarca in Serie B: firma subito

Dall’addio al Wolverhampton il nome di Julen Lopetegui è stato accostato a tantissime panchine, europee e non, ma nessuna di queste ha realmente convinto lo spagnolo, che ha preferito declinare tutte le offerte presentategli con l’intento di aspettare la giusta opportunità per la sua carriera.

Tutti si aspetterebbero di vedere Lopetegui sulla panchina di un top club, considerato anche il suo blasone, ma l’ex Siviglia avrebbe aperto ad una possibilità clamorosa, che ha decisamente lasciato a bocca aperta non solo i tifosi ma anche tutti gli addetti ai lavori.

Stando alle ultime notizie, infatti, Lopetegui sarebbe disposto a firmare anche subito per un club di Serie B pur di tornare a sedersi su una panchina. Scelta contestabile e particolarmente inaspettata, ma che potrebbe invece aprire nuovi scenari nel futuro dell’allenatore spagnolo.

Calciomercato, Lopetegui in Serie B: ecco dove

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Julen Lopetegui, che dopo mesi di stop sembrerebbe essere sempre più pronto e deciso ad intraprendere una nuova e stimolante avventura in carriera.

Nel corso di queste settimane, a fronte anche dell’esonero di Nuno Espirito Santo, il nome di Lopetegui è stato accostato con insistenza alla panchina dell’Al-Ittihad, ma lo spagnolo ha preferito rimandare (e rifiutare) il ritrovo con Karim Benzema in Arabia Saudita perché poco convinto della Saudi Pro League. C’è da dire, comunque, che l’ex Siviglia è sempre stato molto chiaro in merito al suo futuro, dichiarando di non vedersi su panchine che non siano europee, ed è per questo che il suo approdo nel campionato saudita non è mai stato realmente preso in considerazione.

Rifiutata quest’opportunità Lopetegui ad oggi è ancora senza una squadra, ma nell’immediato futuro potrebbero aprirsi per lui scenari tanto incredibili quanto clamorosi. Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, lo spangolo sarebbe addirittura disposto a prendere in considerazione un’eventuale offerta da un top club di Championship, l’equivalente della Serie B in Inghilterra. Leicester, Leeds e Southampton sarebbero le società che Lopetegui allenerebbe, ma per nessuna di queste tre, al momento, è in programma un cambio in panchina.

Lopetegui vuole rimanere in Inghilterra: nuova chance in Premier?

Julen Lopetegui vuole tornare ad allenare in Inghilterra, e nonostante si sia parlato di Championship, lo spagnolo potrebbe avere nell’imminente futuro una nuova opportunità in Premier League.

Paul Heckingbottom ha infatti le ore contate alla guida dello Sheffield United, e considerato quanto fatto in chiave salvezza l’anno scorso con i Wolves, Julen Lopetegui potrebbe essere una soluzione più che valida per la panchina dei Blades.

Certo, le ambizioni non rispettavano le aspettative dello spagnolo, che comunque accetterebbe di tutto pur di tornare in Premier League.

Lopetegui: si valuta anche un clamoroso ritorno

La priorità di Julen Lopetegui si chiama Premier League, ma si vocifera anche di un clamoroso ritorno al Siviglia per lo spagnolo. I Rojiblancos sarebbero infatti scontenti dell’operato di Diego Alonso, il cui futuro sarebbe fortemente in bilico a fronte degli scarsi risultati della squadra in queste settimane. Staremo a vedere, ma le opzioni per Lopetegui di certo non mancano.