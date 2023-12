La Roma ha detto sì: Zalewski vola in Premier

L’esterno della Roma, Nicola Zalewski, potrebbe lasciare la Roma durante il prossimo calciomercato estivo: tentativo in Premier, 25 milioni

La Roma spesso soffre e non convince, nonostante ciò continua a macinare punti preziosi. I giallorossi non rappresentano una squadra bella da vedere, bensì un gruppo di grande sostanza. Tant’è che in più di un’occasione Romelu Lukaku e compagni sono riusciti a reagire durante l’ultimo quarto d’ora di gioco.

Il che non è da tutti, anzi. Molti non apprezzano il lavoro che sta portando avanti mister José Mourinho, ma la classifica parla chiaro e dà ragione allo Special One. Il team capitolino è attualmente quarto a pari merito col Napoli campione d’Italia in carica, un qualcosa che nessuno avrebbe immaginato fino a pochi mesi fa. Allo stesso tempo, però, non mancano delle problematiche tutt’altro che indifferenti.

Il riferimento, in tal senso, è anche e soprattutto alla spinosa questione esterni. Kristensen ha letteralmente ribaltato la gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium, ma prima di questo match aveva ampiamente deluso le aspettative.

Celik non ha mai convinto a pieno, Karsdorp va bene fino ad un certo punto e Spinazzola è il lontano parente del calciatore che abbiamo ammirato a Euro 2021. Aggiungiamo che al momento Nicola Zalewski è un po’ scomparso dai radar, forse anche a causa della morte di papà Krzystof avvenuta ormai 2 anni fa oltre alle brutte voci circolate sul suo conto qualche mese orsono. Il laterale italo-polacco prometteva bene, ma in seguito si è perso e ora Mourinho non ripone più grande fiducia nei suoi mezzi.

Calciomercato Roma, Zalewski può andare in Premier nel 2024: 25 milioni per la firma

Il minutaggio è stato ridotto in maniera notevole dallo Special One, ragion per cui non è affatto da escludere che il club giallorosso possa convincersi a cedere il talento classe 2002 durante la prossima finestra del calciomercato estivo. Zalewski è giovane e ha dimostrato sul campo di possedere delle qualità rilevanti.

Di conseguenza potrebbe consentire alla ‘Magica’ di incassare una buona somma di denaro, mettendo anche a referto una plusvalenza importante. Tra l’altro, il calciatore scuola Roma presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e l’ipotesi rinnovo appare alquanto improbabile visto il suo rendimento.

La società capitolina, dal canto suo, potrebbe cercare di vendere Zalewski in Premier, lì dove circolano parecchi soldi. La richiesta partirebbe da 25 milioni di euro: di fronte ad un’offerta del genere la dirigenza romanista non si tirerebbe indietro. Insomma, l’esterno 21enne sembra destinato ad abbandonare la nave giallorossa. E il destino potrebbe condurlo in Inghilterra.