Lazio, un big fuori rosa: la decisione di Sarri

Arrivano le parole di Maurizio Sarri che, al triplice fischio di Lazio Genoa di Coppa Italia, ha fatto il punto della situazione riguardo l’esclusione di un big.

Ha creato non poche polemiche la notizia relativa all’esclusione dai convocati Lazio di un big. Ecco la presa di posizione da parte dell’allenatore della Lazio Sarri che, al triplice fischio della gara di Coppa Italia contro il Genoa, che è valsa la qualificazione agli ottavi, ha chiarito la posizione riguardo la decisione di mettere fuori rosa il calciatore che è uno dei più importanti della rosa biacoceleste.

Dopo la fine della partita tra Lazio e Genoa, vinta dai padroni di casa per 1-0 grazie al gol del centrocampista Guendouzi, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per analizzare la prestazione della sua squadra.

Lazio: annuncio di Sarri sull’esclusione di un big

Tra gli argomenti affrontanti dall’allenatore della Lazio Sarri anche quella riguardo l’esclusione di Vecino. Il centrocampista uruguaiano è stato fatto fuori per la gara odierna contro il Genoa per motivi disciplinari.

Ecco la posizione ufficiale della società, emersa dalle parole di Sarri che ha detto la sua sull’assenza di Vecino.

“E’ una questione che riguarda lo spogliatoio, non c’è nulla da sistemare o chiarire. Sono cose che non vanno dette pubblicamente. Non è grave e clamorosa come situazione ma la società, d’accordo con me, ha deciso per questa soluzione. Tra qualche giorno vedremo cosa ne sarà ma per il momento la situazione è la seguente”.

Ci sono possibilità che Vecino venga reintegrato in Prima Squadra nella Lazio? Ecco cosa ha aggiunto in conferenza stampa Maurizio Sarri.

Vecino reintegrato nella Lazio? Parla Sarri

La questione Vecino è stata affrontata dall’allenatore della Lazio Sarri in conferenza stampa. Il tecnico ha confermato quanto detto ai microfoni di Mediaset, aggiungendo anche i dettagli relativi a possibili soluzioni che si possono trovare da qui ai prossimi giorni. Un modo per reintegrare in squadra il centrocampista, che può essere un’alternativa in più nelle rotazioni dell’allenatore.

Ecco la decisione della Lazio e di Sarri su Vecino.

“Quello che è successo con Vecino è un episodio che resta nello spogliatoio. La società ha preso questa decisione ed io ero d’accordo. Non so se ci siano delle possibilità per ricucire la cosa, comunque i margini credo che ci siano. Anche se, devo dire, in questa storia ho visto la dirigenza molto decisa nell’attuare il provvedimento disciplinare”.