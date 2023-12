Maignan a ogni costo: ingaggio raddoppiato

Il club è disposto a fare follie per Mike Maignan: il portiere francese andrà a guadagnare il doppio dello stipendio.

Uno dei giocatori su cui il Milan può certamente fare affidamento è Mike Maignan, che anche in questa stagione sta mettendo in mostra tutte le sue immense qualità. Tuttavia rispetto agli anni passati il numero uno rossonero si è resto protagonista anche di qualche incertezza. In molti hanno ancora negli occhi lo splendido assist a Pulisic che ha portato al raddoppio del Milan contro il Frosinone (poi finita 3-1).

Al tempo stesso, però, più di qualcuno ha fatto notare la mezza papera contro il Borussia Dortmund sul terzo gol dei tedeschi: di sicuro un portiere del suo livello poteva fare molto di più. Malgrado qualche sbavatura Maignan ha sempre molto mercato in Europa e le ultime indiscrezioni parlano di un forte interesse dalla Bundesliga. I rumors rivelano infatti che il Bayern Monaco voglia seriamente fare un tentativo per Mike Maignan: i bavaresi, infatti, avrebbero individuato l’ex numero uno del Lille come successore ideale di Manuel Neuer, che compirà 38 anni a marzo 2024.

In realtà il Bayern Monaco dimostra di credere ancora molto in Neuer: la settimana scorsa, infatti, il portierone tedesco ha firmato il rinnovo di contratto con i campioni di Germania. “Finché si sente bene può restare in porta tutto il tempo che vuole“, ha detto il tecnico Thomas Tuchel. Tuttavia la carta d’identità di Neuer – che sta disputando la sua 13esima stagione con il Bayern – obbliga il club a guardarsi intorno per trovare il miglior sostituto possibile.

Stipendio raddoppiato per Maignan: intesa vicina

La scelta sembra essere ricaduta proprio su Mike Maignan, che figura come primo nome nel taccuino del club bavarese. Secondo Sky Germania il 28enne del Diavolo è considerato attualmente il portiere più forte del mondo e per questo il Bayern è convinto che sia davvero Maignan l’uomo giusto per prendere il posto di Neuer. Il giornalista tedesco di Sky, Florian Plettenberg, ha però aggiunto che Maignan ha un contratto con il Milan fino al 2026 e il Bayern non sembra intenzionato ad affondare il colpo nell’immediato.

La scorsa estate i rossoneri avevano fissato a 100 milioni il prezzo per il portiere della Nazionale francese e non sembra che le richieste economiche siano cambiate. Tuttavia, le continue sirene per Maignan obbligano il Milan a giocare d’anticipo per non andare incontro a brutte sorprese.

Attualmente l’ex portiere del Lille percepisce uno stipendio da 2,8 milioni di euro a stagione: la dirigenza rossonera dovrà proporre un rinnovo di contratto con ingaggio quasi raddoppiato (più o meno sui 5 milioni) se vorrà davvero allontanare le voci di mercato. Una trattativa che si preannuncia comunque non facilissima, dato che le richieste di Maignan si aggirano intorno agli 8 milioni di euro all’anno.