Milan, novità Leao: c’è l’esito degli esami, ecco quando torna

Quando si parla di Milan si parla anche di Rafael Leao, fermo ai box per un infortunio muscolare dallo scorso 11 novembre. I tifosi del diavolo, ovviamente, non vedono l’ora di rivedere in campo il loro beniamino, ma c’è bisogno ancora un pò di pazienza considerato il fatto che il problema patito dal portoghese è alla fine risultato essere più grave del previsto.

I controlli ai quali si è sottoposto in mattinata Leao hanno però fatto tirare un grande sospiro di sollievo a tutto il mondo Milan, anche se alla fine bisogna andarci cauti, come confermato dal diretto interessato ieri in occasione del Gran Gala del calcio.

Milan, novità Leao: le ultime sulle sue condizioni

Novità incoraggianti arrivano in casa Milan in merito alle condizioni di Rafael Leao, che a quanto pare sembra essersi messo completamente alle spalle l’infortunio muscolare patito prima della scorsa sosta contro il Lecce l’11 novembre.

A confermare queste buone sensazioni non è stato solo il portoghese stesso ieri sera, ma anche i risultati degli esami ai quali il 10 del Milan si è sottoposto nella mattinata di oggi. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, Leao sarebbe completamente guarito dalla lesione muscolare che lo ha costretto a saltare Fiorentina, Borussia Dortmund e Frosinone, notizia positiva che fa decisamente respirare Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni stagionali e che piano piano inizia a liberare l’infermeria di Milanello.

In tutta questa faccenda c’è un però, visto che non è così scontata la presenza fra i convocati di Leao per la sfida di sabato contro l’Atalanta, visto che solo a partire da domani il portoghese inizierà il lavoro di riatletizzazione sul campo.

Milan, Leao salta anche l’Atalanta: le ultime

Da domani Rafael Leao inizierà l’ultima fase di recupero che gli permetterà di tornare al più presto a disposizione di Stefano Pioli e dei compagni. Questo non può che far sorridere i tifosi del Milan, che però difficilmente vedranno in campo il portoghese contro l’Atalanta.

Stando infatti a quanto riportato da SOS Fanta, al momento è molto difficile ipotizzare una convocazione di Leao per la partita contro la Dea, dato che il portoghese non avrebbe neanche il tempo materiale per tornare ad allenarsi in gruppo, considerato il fatto che la partita del Gewiss Stadium è in programma sabato.

Per questo motivo la soluzione migliore, a fronte anche del rapporto del Milan con i problemi muscolare, è quella di evitare il più possibile ogni possibile sforzo inutile così da avere al massimo della condizione Leao per le prossime partite.

Milan, niente Atalanta: ecco quando torna Leao

Rafael Leao sarà dunque costretto a dare forfait anche per la sfida contro l’Atalanta, ma non per quella contro il Newcastle. Stando a Sky Sport, infatti, l’obiettivo dello staff medico del Milan è sempre stato quello di recuperare il portoghese per la sfida di Champions League contro i Magpies, e così sarà. Salvo incredibili colpi di scena, dunque, Leao tornerà a disposizione del Milan per la decisiva sfida del St James’s Park di mercoledì 13 dicembre.