Milan: rientro Leao, la scelta è stata fatta

Momento decisivo per la stagione del Milan che spera di recuperare il prima possibile diversi giocatori che sono fuori per infortunio che Pioli vuole provare ad avere in queste partite che sono molto molto importanti per il club rossonero. Tra questi c’è sicuramente Rafa Leao.

L’attaccante portoghese si è fatto male nella gara contro il Lecce prima della sosta delle Nazionali e manca ora da 3 partite tra campionato e coppa. Per questo motivo si prova a recuperarlo il prima possibile per evitare di giocarne altre senza di lui.

Ci sono aggiornamenti importanti che riguardano quello che può essere il futuro del calciatore da un punto di vista fisico, c’è l’intenzione di recuperarlo il prima possibile ma non sarà così facile per la squadra rossonera.

Condizioni Leao: il Milan lo aspetta

Ha saltato 3 partite Leao da quando si è infortunato, 4 se si conta anche il Lecce visto che è uscito dal terreno di gioco dopo pochi minuti. La squadra rossonera è riuscita senza di lui ad ottenere 2 vittorie e 1 pari in campionato, ma anche una sconfitta pesante in Champions League per 1-3 a San Siro contro il Borussia Dortmund che ora mette seriamente nei guai la società che è in bilico con una qualificazione agli Ottavi che sembra quasi impossibile da raggiungere.

Momento particolare quello che vive il club rossonero con le condizioni di Leao che sono in miglioramento, ma che al momento continua a mancare e rinviare il suo rientro in campo, visto che era previsto per qualche giornata fa ed è a quasi 1 mese fuori dal campo il giocatore al momento. Da capire cosa accadrà sui tempi di recupero in queste prossime ore, dove sarà nuovamente valutato dal club.

Milan: rientro Leao, nuovi esami

Pronti dei nuovi esami per Leao in occasione di quello che sarà il suo rientro. Il giocatore portoghese lo scorso novembre contro il Lecce si è procurato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro e ora dovrà nuovamente sottoporsi ad altri esami di controllo per capire se il suo problema fisico si è risolto o meno.

Se dovesse essere tutto a posto allora Leao potrebbe tornare a disposizione già nella prossima partita di campionato contro l’Atalanta. Tutti aspettano il rientro in campo del portoghese dalla squadra ai tifosi.

Atalanta Milan: Leao vuole esserci

Leao ha intenzione di ritrovare il campo in Atalanta Milan che si giocherà il prossimo sabato alle ore 18 e sarà una sfida molto importante per la classifica di Serie A, dove i rossoneri non vogliono perdere altri punti.

Intanto, in vista anche della Champions League così facendo il giocatore tornerebbe in campo anche in Europa, nell’ultima partita del girone contro il Newcastle.