Nuovo look e rosso natalizio: Giorgia Palmas scalda il web

Giorgia Palmas sfodera il suo nuovo look da urlo e accende l’atmosfera natalizia: il rosso della passione domina in primo piano

Con l’avvicinarsi del Natale, tutti si stanno preparando al meglio per le festività in arrivo, inclusi i vip del mondo dello spettacolo. Alcuni dei quali sono già proiettati nella magica atmosfera, con tanto entusiasmo. Un discorso che di sicuro vale per Giorgia Palmas.

E’ un periodo dell’anno molto particolare per la splendida showgirl sarda, che già da qualche settimana aveva iniziato, con congruo anticipo, ad addobbare la sua casa, come aveva mostrato negli scatti sui social. Come sempre, sul suo profilo Instagram, Giorgia è attivissima e regala immagini che fanno la felicità dei fan.

Per i suoi quasi due milioni di followers, la Palmas è il non plus ultra, con classe ed eleganza seducente che colpiscono al cuore. Parliamo di una delle showgirl più amate in assoluto, benvoluta da tutti e con un fascino sublime che non passa mai inosservato, fin dai tempi, da giovanissima, di Striscia la Notizia, per non parlare di tutte le esperienze vissute in questi anni da soubrette, presentatrice e modella di spicco.

Giorgia Palmas rosso fuoco, rossetto conturbante e maglioncino elegantissimo e seducente: che spettacolo

Anche di recente, come al solito, Giorgia ha tolto il fiato a ripetizione al suo pubblico con immagini da sballo. E in vista del Natale si presenta davvero in gran forma, come dimostra nell’ultimo post.

Insieme al suo inseparabile marito, il celebre nuotatore Filippo Magnini, condivide con i fan dei social molti momenti della sua quotidianità e ci offre in questo caso un primo piano davvero speciale, dove l’atmosfera natalizia la fa da padrona.

L’albero è già colmo di luci e di addobbi, ma la scena se la prende lei, con una splendida magliettina rossa che ne incornicia alla perfezione la iconica silhouette formosa e avvolgente. Il rosso è preponderante anche nel corposo rossetto, seducente come non mai.

Il suo sguardo magnetico fa il resto e il nuovo look, anticipato già qualche giorno fa in altri scatti, con un taglio di capelli rinnovato e che le dona tantissimo, attira like e commenti entusiasti. Tanti i messaggi d’amore nei suoi confronti: “Sei splendida”, “Con o senza frangia, sei stupenda”, “La grande bellezza”, “Come ti dona questo nuovo look”.