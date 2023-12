Ribaltone in Serie A: esonero e Ballardini in panchina

Gli ultimi risultati deludono piazza e dirigenza, oramai la sua avventura è agli sgoccioli: l’ex tecnico della Cremonese è uno dei candidati a prenderne il posto

La sfida per agguantare la salvezza si sta rivelando una impresa vera e propria per un club in netta difficolta in questo preciso momento storico. L’ultima giornata di Serie A stava per concludersi con l’ennesima batosta stagionale, ma all’ultimo secondo è arrivato un pari a dir poco clamoroso.

In Serie A una serie di panchine sono già saltate – quelle di Udinese, Empoli, Napoli e Salernitana – ma lui potrebbe essere il prossimo, se ovviamente non riuscirà ad alzare la testa nelle prossime gare decisive contro Lazio (in casa) e Fiorentina (in trasferta). Due avversarie di fascia superiore.

L’Hellas Verona di Marco Baroni continua ad annaspare e a proporre veramente poco. Nell’ultima gara di Udinese contro i bianconeri di Cioffi, Thomas Henry – alla sua seconda partita stagionale – ha impedito agli scaligeri di incassare l’ennesima sconfitta, per giunta contro un’avversaria diretta. Il 3-3 acciuffato al 97′ ha salvato per il momento la panchina del tecnico fiorentino.

Verona, Marco Baroni rischia: salgono le quotazioni di Ballardini

La panchina dell’ex Lecce continua tuttavia a scottare tanto e visti i prossimi impegni aumentano le probabilità di un suo addio immediato. In casa Hellas si ragiona da settimane sul futuro della panchina, dato che Baroni fin qui non ha dimostrato grandissime cose soprattutto sul piano del gioco. Poche reti fatte (12) e una fase difensiva tra le peggiori del campionato.

Sono dati allarmanti e che spingono Baroni a dare il tutto per tutto: se dovesse capitolare anche contro Lazio e Fiorentina, aumentano le probabilità di un suo addio immediato. Chi potrebbe arrivare al suo posto? Molti nomi circolano nelle ultime ore e fanno riferimento o ad allenatori esperti e con alle spalle anni di Serie A, o ad altri con meno esperienza ma vogliosi di mettersi in gioco.

In questo momento sembra essere Davide Ballardini, ex tecnico della Cremonese, una delle possibili alternative a Baroni. Ma la società veneta potrebbe dare una chance anche all’ex allenatore della Spal Daniele De Rossi che da un anno abbondante è alla ricerca di una nuova sfida stimolante. Secondo le indiscrezioni di Sportitalia, l’ex capitano della Roma potrebbe essere affiancato dall’attuale allenatore in seconda Gianpiero Pinzi. Valutazioni in corso in casa Verona.