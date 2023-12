Calciomercato, dalla Scozia alla Serie A: firma il baby fenomeno

Aggiornamenti riguardo questo nuovo acquisto. C’è l’annuncio relativo al trasferimento in Serie A del baby fenomeno, che è nel mirino di due squadre.

Si muove il calciomercato della squadre italiane che sono a lavoro in vista della prossima sessione invernale del 2024. Alcune società sono a lavoro, per rinforzare l’organico a disposizione dei propri allenatori, con uno sguardo al futuro. Ed è per questo motivo che due squadre di Serie A hanno messo nel mirino un giovanissimo talento che può arrivare nel campionato italiano direttamente dalla Scozia.

Emergono delle indiscrezioni, riguardo la situazione del calciatore che è pronto a lasciare il proprio club per tentare una prima esperienza all’estero, in un campionato competitivo come quello della Serie A. Ecco le ultimissime relative a questo interesse, maturato nei mesi scorsi, da parte di due squadre della massima serie del campionato italiano che hanno avuto dei buoni rapporti da parte dei propri scout.

Calciomercato: il nuovo talento arriva dalla Scozia

E’ la redazione di calciomercato.com a fare il punto della situazione in merito al jolly offensivo di proprietà del Celtic, classe 2005. Di appena 18 anni, l’attaccante-trequartista ha già messo a segno 10 gol in 14 presenze nella squadra giovanile del club biancoverde.

Affare lampo da parte dei club che, in questi mesi, hanno avuto la possibilità di seguire da vicino la crescita del calciatore che è migliorato tantissimo. E’ considerato pronto per il grande salto in un campionato più competitivo come quello della Serie A. Su di lui ci sono delle grandi aspettative, ecco perché gli agenti del ragazzo vogliono fargli fare quello step successivo per la sua carriera.

Su Rocco Vata Torino, Frosinone e Sampdoria, le pretendenti italiane pronte a darsi battaglie per prendere il baby fenomeno irlandese.

Chi è Rocco Vata, baby talento di proprietà del Celtic

Di origini albanesi, Rocco Vata è nato in Scozia ma gioca con l’Under 19 dell’Irlanda. E’ una promessa del calcio britannico e già lo scorso anno ha avuto la possibilità di allenarsi nella Prima Squadra del Celtic. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e per il momento non ha ancora firmato il rinnovo con gli scozzesi. Ecco perché i suoi agenti sono a lavoro per portare Rocco Vata in Italia: Torino e Frosinone, sono le squadre di Serie A che hanno mosso i primi passi. La Sampdoria, in Serie B, proverà a superare la concorrenza prima di tutte.