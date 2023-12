Roma: la scelta su Mourinho, cambiano i piani

La Roma di Mourinho dopo un avvio di stagione totalmente da dimenticare è riuscito a rimontare e a tornare in zona Champions League per la prima volta da inizio stagione. Per questo motivo ora si parla di quello che può essere il progetto futuro con l’allenatore portoghese.

Ci sono novità importanti che riguardano il futuro del tecnico portoghese che è in scadenza di contratto e da un momento all’altro potrebbe decidere di cambiare il suo futuro con la società giallorossa.

Perché al momento la decisione è stata quella di temporeggiare e prendere tempo a sufficienza per poter poi cambiare tutto in vista del futuro. C’è una svolta in arrivo da parte della società riguardo quella che sarà la scelta dell’allenatore.

Roma: Mouriho tra addio e rinnovo

Dominante in campo, compatta fuori la Roma di José Mourinho che dopo il duro sfogo ha deciso di da dare un segnale importante per il futuro.

C’è l’intenzione di cambiare e dare una mentalità vincente alla squadra, cosa che sta cercando di fare l’allenatore con il passare del tempo. Adesso si parla tanto di quello che può essere il rinnovo di Mourinho o l’addio dalla Roma.

Rinnovo Mourinho Roma: la decisione

Adesso si parla sempre di più di quello che può essere il rinnovo di Mourinho con la Roma, visto che è in scadenza l’estate 2024 il suo contratto. Secondo le ultime notizie ci sono delle novità importanti in arrivo che possono cambiare il futuro del tecnico.

In questo momento la Roma è tornata in zona Champions League ed è questo l’obiettivo del club che punta a cambiare tutto. C’è la volontà di dare continuità e con la crescita anche dei leader del gruppo si può provare a convincere Mourinho a firmare un nuovo contratto per il rinnovo.

Roma: futuro Mourinho, la scelta tra rinnovo e nuovo club

E’ probabile che Mourinho prendere una decisione soltanto nei prossimi mesi con calma. Perché al momento l’allenatore della Roma si ritrova in scadenza di contratto e con tante offerte che possono svoltare il calciomercato. Infatti, ci sono importanti notizie in merito proprio a questa scelta.

Mourinho potrebbe dare la preferenza sempre alla Roma in caso di rinnovo con un progetto importante. Ma c’è anche da capire che tipo di offerte arriveranno e come possono essere decisive per la decisione del portoghese. Ci sono diverse soluzioni per lui in vista dei prossimi mesi che possono cambiargli il destino con un’offerta importante che può arrivare dalla Nazionale del Brasile o da altri club in Europa come il PSG, ma anche dall’Arabia Saudita con maxi ingaggi.