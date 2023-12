Roma: squalifica Mourinho, arriva il provvedimento federale

Sono ore decisive queste quelle che riguardano il possibile provvedimento federale che verrà preso nei confronti di Mourinho e la sua Roma dopo quello che è accaduto nell’ultima partita di campionato vinta in rimonta contro il Sassuolo tra le tante polemiche.

Sembra essersi rotta la stima tra i due allenatori che dopo la gara hanno voluto sfogarsi e rispondersi a distanza. Perché la situazione ha preso una brutta piega durante e dopo Sassuolo Roma che è finita tra le tante polemiche per diverse situazioni di campo.

Adesso però c’è anche il forte rischio che possa arrivare la squalifica per Mourinho visto quello che è accaduto con l’allenatore della Roma durante e dopo l’ultima partita di campionato in Serie A.

Roma: squalifica Mourinho, la decisione

Jose Mourinho ancora una volta protagonista assoluto dinanzi ai microfoni e lo fa dopo la partita Sassuolo Roma, dove lo Special One si è reso autore di attacchi pesanti nei confronti di due destinatari sugli tutti. Uno è stato Domenico Berardi che per l’allenatore della Roma si è reso protagonista di scarso esempio di fair play, poi l’altro è arrivato per l’arbitro Marcenaro.

Duro attacco a parte di Mourinho nei confronti dell’arbitro Marcenaro. alla fine di Sassuolo Roma, con delle dichiarazioni che ora potrebbero portare anche ad una squalifica per l’allenatore giallorosso che già in alcuni momenti della stagione è stato graziato: “Sono onesto e dico che mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto tre volte come quarto ufficiale e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello”.

Roma: procedimento federale contro Mourinho

Dichiarazioni forti da parte di Mourinho contro l’arbitro Marcenaro che ora possono portare anche ad una squalifica visto che è stato aperto un procedimento federale nei confronti dell’allenatore.

Proprio in queste ore che la Procura Federale ha aperto un procedimento contro l’allenatore portoghese per le sue dichiarazioni contro l’arbitro di Sassuolo Roma. Per questo motivo ora si teme che possa arrivare anche una squalifica per Mourinho in vista delle prossime partite di campionato.

Roma: squalifica Mourinho, la società è pronta a difenderlo

La Roma è pronta a difendere il proprio allenatore e per questo motivo avrà 5 giorni per presentare le memorie difensive o scegliere di far interrogare il tecnico per evitare la squalifica a Mourinho. Il legale del club giallorosso è pronto a difenderlo.