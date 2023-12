L’allenatore tratta la risoluzione: c’è la svolta, firma imminente

By

A fronte dell’ultima e deludente prestazione in campionato, conclusa con l’ennesima sconfitta di questo inizio di stagione, il club ha deciso di cambiare una volta e per tutte guida tecnica,

Non solo, stando alle ultime notizie, la dirigenza avrebbe anche già scelto con chi andare a sostituire il tecnico, peccato che il profilo sul quale sarebbe ricaduta la decisione sarebbe legato ad un altro club ad un contratto importante che obbliga le parti a trattare la risoluzione.

Filtra comunque ottimismo in merito a quest’operazione, nonostante tutte le difficoltà del caso, anche perché è chiara la volontà di trovare una quadra che possa far contenti tutti.

Svolta in panchina: l’allenatore tratta la risoluzione, le ultime

Il deludente rendimento della squadra in questa prima parte di stagione ha palesemente scocciato piazza e dirigenza, decisa a dare uno scossone a tutto l’ambiente procedendo con un esonero che alla fine è risultato essere inevitabile.

La zona play-out dista infatti oramai un solo punto, ed è per questo che alla fine il SudTirol avrebbe deciso di separarsi da Pierpaolo Bisoli, senza troppi ripensamenti nonostante quanto di bello e positivo è stato fatto nell’ultima stagione. Di questa possibilità si è iniziato seriamente a parlarne a seguito della sconfitta di domenica degli altoatesini contro il Como, ma nella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, è diventata subito realtà, con il SudTirol che in tutto questo avrebbe anche già deciso a chi affidare la panchina a seguito dell’esonero di Bisoli.

Stando infatti a quanto riportato da Trivenetogoal, sarebbe Ivan Javorcic l’uomo scelto dal ds Paolo Bravo per la panchina del SudTirol, profilo che conosce molto bene l’ambiente considerata la sua esperienza fra il 2021 ed il 2022. Il croato, però, sarebbe ancora sotto contratto con il Venezia, ma nelle ultime ore sarebbero uscite fuori notizie che parlando di contatti intensi fra il balcanico ed i lagunari che inevitabilmente portano a pensare ad una trattativa per un’eventuale risoluzione contrattuale.

SudTirol, si avvicina Javorcic: tratta la risoluzione col Venezia

Javorcic potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del SudTirol, indiscrezione confermata da Trivenetogoal. A confermare questa notizia è il poi fatto che l’allenatore croato starebbe trattando la risoluzione col Venezia, club col quale sarebbe ancora sotto contratto dopo l’esperienza sulla panchina dei lagunari nella passata stagione.

L’impressione è che questa trattativa possa risolversi per il meglio, ma nel frattempo il ds del SudTirol, Paolo Bravo, starebbe valutando anche altre soluzioni per evitare di farsi trovare eventualmente impreparato.

Panchina SudTirol: c’è un ostacolo per il ritorno di Javorcic

Il problema principale che al momento ostacolerebbe il ritorno di Javorcic al SudTirol sarebbe rappresentato dall’alto ingaggio che percepisce il croato. Si parla infatti di 300mila euro netti a stagione, cifre spropositate per un club piccolo come quello altoatesino.

Per questo motivo, come anticipato, Paolo Bravo starebbe valutando anche altri opzioni oltre a Javorcic, con la panchina della prima squadra che nel frattempo sarebbe stata affidata al tecnico della Primavera Federico Valente.