Serie A: arbitro offeso, allenatore squalificato

Pronta una squalifica per l’allenatore di Serie A che è finito nel mirino della procura dopo quanto accaduto nell’ultima partita di campionato. Perché c’è la seria intenzione che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro.

Momento chiave per quella che sarà l’ultima parte di annata con il girone d’andata che va verso la conclusione in queste prossime settimane tra il mese di dicembre e gennaio e ci sono novità importanti.

E’ un momento decisivo per il futuro del club che rischia seriamente in vista dei prossimi impegni di non avere in panchina la propria guida che è stata decisiva in questo inizio di stagione.

Serie A: allenatore a rischio squalifica

E’ accaduto tutto nell’ultima partita di campionato con l’allenatore che ha attaccato l’arbitro con delle offese e ora rischia la squalifica. Ci sono ora degli aggiornamenti perché la procura federale della Figc ha aperto un fascicolo nei confronti dell’allenatore che è a rischio per i prossimi impegni.

L’allenatore potrebbe essere squalificato subito e non poter seguire da vicino le prossime partite della propria squadra. Da capire come andrà a finire questa vicenda che tiene tutti col fiato sospeso.

Bologna: squalifica Thiago Motta, la decisione

Thiago Motta, tecnico del Bologna, rischia una pesante squalifica per dichiarazioni lesive contro arbitro e Var nel post-partita di Lecce Bologna per la concessione di un calcio di rigore contro la propria squadra che gli hanno fatto perdere la pazienza e punti importanti per la corsa all’Europa.

Il punto di rottura sarebbe arrivato per la gestione dei minuti di recupero della partita concessi dal direttore di gara Doveri. Il Bologna e Thiago Motta sostengono di non aver assunto atteggiamenti perditempo e per questo sarebbe stato ingiustificato l’allungamento del recupero. Duro attacco dell’allenatore contro l’arbitro Nasca, che era al Var per la gara. Tra i due c’è una rottura già da tempo.

Bologna: Thiago Motta tra rinnovo e addio

Si attende ora di capire quello che sarà deciso contro Thiago Motta per quanto riguarda una squalifica. Inoltre, si valuterà presto anche il futuro dell’allenatore che continua ad essere ricercato dai migliori club di Serie A ed è in scadenza di contratto. Presto potrebbe cambiare il suo futuro, ma molto dipenderà anche dai risultati che risucirà ad ottenre con l’attuale società.