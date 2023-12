Zielinski non rinnova, il Napoli volta pagina: arriva il Campione del Mondo

Piotr Zielinski potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Napoli: per sostituirlo si fa il nome di un top player internazionale

Un inizio di stagione certo non entusiasmante, visti i risultati della squadra, ma molto prolifico dal punto di vista personale. Piotr Zielinski sembra avere ormai raggiunto la maturità calcistica definitiva e alla soglia dei 30 anni si prepara ad un rush finale della sua carriera davvero coi fiocchi.

Eppure col Napoli, il “suo” Napoli, c’è un momento decisamente interlocutorio nel reciproco rapporto. Il centrocampista polacco, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno e questo, naturalmente, ha già attirato l’interesse di altri top club, specialmente in Italia ma anche nel resto d’Europa.

Insomma, c’è il rischio concreto che alla fine Zielinski non rinnovi e che possa accordarsi con un’altra squadra – magari addirittura in Serie A – per proseguire la sua carriera altrove. Un’ipotesi che non spaventa De Laurentiis, che già quest’estate ha nicchiato un po’ sul possibile rinnovo, si dice per via delle commissioni all’agente, e ha provato a venderlo in Arabia Saudita. Ecco perché un addio non è così improbabile, anche perché nel mirino ci sono diverse alternative fra cui anche un recente Campione del Mondo.

Il Napoli pensa al dopo Zielinski: il campione del mondo balza in cima alla lista dei candidati

Piotr Zielinski è stato, senza alcun dubbio, uno degli assoluti protagonisti del terzo scudetto del Napoli arrivato la scorsa stagione sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti. Il centrocampista polacco ha saputo legare le due fasi del gioco azzurro con buone coperture difensive, gol e un costante apporto alla manovra offensiva con assist e inserimenti.

Ora la situazione è quella descritta più su ed è complicato al momento definire con certezza il suo futuro. Su di lui c’è la Juve del suo ex ds Giuntoli ma soprattutto c’è l’Inter, anche se Marotta a precisa domanda ha risposto che non esclude che alla fine “Zielu” rinnovi con il Napoli. Occhio anche alle piste estere perché il Barcellona e diverse squadre di Premier hanno già preso informazioni su di lui. A zero euro sarebbe un colpo niente male per chiunque, per questo il Napoli si è già premunito pensando al futuro.

Per raccogliere l’eredità del numero 20 azzurro, la dirigenza partenopea avrebbe messo nel mirino un calciatore già noto in Serie A, laureatosi campione del mondo a Qatar2022 con l’Argentina. Si tratta di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid.

Il centrocampista classe ’94 nativo di Sarandí ha lasciato l’Italia nell’estate 2021 dopo 5 anni all’Udinese. Agli ordini del Cholo Simeone il raggio d’azione di De Paul si è notevolmente abbassato, fungendo più da centrocampista centrale che da fantasista come in Friuli.

Da diverso tempo De Paul è al centro delle voci di mercato che lo vogliono obiettivo di top club italiani come Inter e Juventus, che però come detto seguono anche lo stesso Zielinski. In caso di addio del polacco, dunque, il Napoli potrebbe affondare il colpo sull’argentino, con i Colchoneros che potrebbero accontentarsi di un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

