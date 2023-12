Allarme Juve: dall’Inghilterra assalto al top player di Allegri

By

La big d’Oltremanica guarda alla Continassa per un prestigioso restyling del reparto difensivo: Allegri trema

Ad un certo punto della stagione, quando capitan Danilo ha alzato bandiera bianca a causa dei postumi di un infortunio rimediato in nazionale, c’è rimasto solo lui, tra i giocatori di un certo spessore, ad alzare il fortino a protezione di Wojciech Szczesny.

Con risultati che parlano da soli, visto che nel periodo in oggetto – 5 gare di campionato – la Juve ha subìto un gol ininfluente contro il Cagliari e l’eurogol di Lautaro Martinez nel derby d’Italia. Stiamo parlando di Gleison Bremer, il brasiliano arrivato ormai un anno e mezzo fa alla Continassa e calatosi, non senza qualche difficoltà iniziale dovuta allo scarso rendimento collettivo dello scorso anno, nella parte di leader del reparto arretrato.

L’ex Torino è uno dei titolarissimi di Max Allegri: accanto a lui è cresciuto esponenzialmente anche Federico Gatti, uno che in poco tempo è passato dalla realtà della cadetteria col Frosinone alla pesante maglia bianconera da portare sulle spalle. Il 26enne sudamericano è uno dei pochi, in tutta la Serie A, ad aver giocato ogni singolo minuto di tutte le gare di campionato finora disputate. Questo la dice lunga sulla sua centralità nella considerazione che di lui ha lo staff tecnico.

Bremer come erede di Thiago Silva: parte l’assalto del Chelsea

Le prestazioni di Bremer non sono passate inosservate nemmeno all’attenzione del sempre ambizioso Chelsea di Todd Boehly. Le tante incertezze difensive della retroguardia dei Blues avrebbero convinto il patron della necessità di intervenire a fine stagione.

Titolare di un contratto col club bianconero in scadenza nel giugno del 2027, il classe ’97 ha una valutazione di mercato pari a 40 milioni, ma è considerato praticamente incedibile dalla Juve. Vero è che, in vista di un mercato in entrata degno dei prestigiosi progetti bianconeri, probabilmente Giuntoli e soci dovranno, prima o poi, fare almeno una cessione eccellente.

Nel corso dell’ultima estate l’ex Ds del Napoli ci aveva provato con Dusan Vlahovic, senza addivenire ad un accordo soddisfacente. Se il club londinese, come riferito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, partirà all’assalto con una cassa piena di sterline, anche uno come Bremer rischia la clamorosa cessione, sacrificato sull’altare del bilancio.

Per ora la Juve non vuole nemmeno pensarci. L’idea di Boehly di garantire alla squadra un degno erede di Thiago Silva, ormai sul viale del tramonto, prenderà forma nelle sembianze di Bremer solamente nel prossimo mercato estivo. Sempre che il club bianconero nel frattempo non blindi il suo difensore con un ritocco dell’ingaggio.

