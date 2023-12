Belotti cambia maglia in Serie A: prestito con diritto

Nelle ultime ore una big di Serie A si è fatta avanti per Belotti. Il ‘Gallo’ può diventare nerazzurro già a gennaio.

La carriera di Andrea Belotti sta diventando sempre più un punto interrogativo alla Roma, dove con Lukaku sta trovando sicuramente meno spazio rispetto a quello atteso alla firma con i giallorossi.

Adesso le cose possono cambiare: una squadra di Serie A può farsi avanti per averlo già a gennaio. Ecco la squadra e le possibili cifre della trattativa.

Arrivato dal Torino l’anno scorso a titolo gratuito, la Roma si è ritrovata in rosa uno degli attaccanti con più esperienza in Serie A, con svariati anni passati tra le fila dei granata (di cui è stato anche capitano). Il ‘Gallo’ Belotti si è sempre fatto trovare pronto per Mourinho, che lo ha usato relativamente poco a causa della presenza di Lukaku, bomber di riferimento per lo Special One.

Il fattore Lukaku e la concorrenza con Azmoun lì davanti stanno lasciando poco spazio a Belotti, che ha comunque sfruttato le sue occasioni segnando 5 gol tra Serie A e Europa League in questa stagione. L’impressione, però, è che il Gallo stia per fare le valigie.

Belotti, destinazione Atalanta: Gasperini lo vuole già a gennaio

Dati i recenti infortuni di Scamacca e l’incertezza nel reparto avanzato per Gasperini, Belotti è diventata una delle soluzioni più quotate per l’attacco dell’Atalanta. L’ex capitano del Torino può abbandonare Mourinho già a metà stagione con la giusta formula. Prende quota l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto.

La nuova svolta per la carriera del 29enne può essere con l’Atalanta di Gasperini, che teme ogni giorno di più per la tenuta fisica di Scamacca, attaccante di riferimento per il tecnico piemontese. Gli ultimi esami per l’ex Sassuolo hanno riportato una lesione all’adduttore, che potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverso tempo, dopo lo scorso infortunio che l’ha tenuto fuori tra settembre e ottobre. Muriel non è più un sostituto valido al giorno d’oggi, perciò l’acquisto di Belotti sembra la via migliore per risolvere i problemi della Dea.

Per portarlo via da Roma, la società bergamasca sta pensando ad un prestito a gennaio con diritto di riscatto a fine stagione, probabilmente fissato intorno ai 10 milioni di euro. Dopo aver superato da poco le 60 presenze in giallorosso (spesso da subentrato), il futuro di Belotti potrebbe essere già scritto, e ben lontano dalla capitale.

Restano da capire le volontà dei capitolini, che potrebbero chiedere di rimandare la trattativa in estate, ma che rischierebbero di peggiorare la situazione per Belotti, che potrebbe avere maggiore difficoltà con il rientro di Tammy Abraham, previsto per l’inizio del prossimo anno solare.