Serie A, occasione dal Barcellona: affare chiuso a gennaio

Andrà via dal Barcellona e lo farà nell’immediato, la notizia arriva dalla Spagna per quanto riguarda il suo futuro.

Via dal club catalano per richiesta di Xavi Hernandez che non lo utilizza più come gradirebbe lo stesso calciatore spagnolo che, nell’ultimo periodo, aveva provato ad incidere ma con scarsi risultati perché, lo stesso allenatore blaugrana non lo ha mai impiegato quanto avrebbe voluto.

Ferran Torres saluterà il Barcellona e la sua destinazione è italiana, di fronte a quella che è l’occasione di calciomercato che riguarda la Serie A, sull’ex esterno del Manchester City.

Calciomercato Serie A: occasione a gennaio dal Barcellona

L’occasione a gennaio per la Serie A, porta il nome di Ferran Torres. Secondo i rumors di calciomercato, saluterà il Barcellona nel mercato di gennaio e sono diversi i club in Italia che potrebbero cogliere l’occasione al volo.

In passato, quando ancora vestiva la maglia del Manchester City, erano insistenti le voci che riguardano un club italiano in particolare.

Le cose potrebbero concretizzarsi a distanza di tempo, con la volontà di giocare di più per Ferran Torres che, approdando in Serie A dal Barcellona, si giocherebbe una chance per Euro 2024 con la maglia della Spagna.

Ferran Torres in Serie A: la notizia dalla Spagna

La notizia arriva dalla Spagna e precisamente sono i colleghi iberici di AS a spiegare quella che è la situazione su Ferran Torres, calciatore che dirà addio al Barcellona.

E nel suo futuro potrebbe esserci appunto la Serie A qualora lo stesso club blaugrana dovesse decidere di lasciarlo partire in prestito secco o con opzione di riscatto. I trentacinque o quaranta milioni che chiede il Barcellona, al momento, risultano troppi per qualsiasi club ai vertici della Serie A e, per tale motivo, è solo col prestito che potrebbe aprirsi tale ipotesi, di vedere in Italia Ferran Torres.

Ultime su Ferran Torres: le possibili destinazioni in Serie A

In Serie A si accenderebbe una vera e propria rivalità di mercato tra De Laurentiis e Giuntoli, con entrambi che potrebbero puntare appunto su Ferran Torres, rispettivamente per il Napoli e per la Juventus. Da una parte c’è Weah e dall’altra Lindstrom, club nei quali non hanno convinto a pieni voti fino a questo momento e che potrebbero essere sostituiti dal talento spagnolo che, non è da dimenticare, risulta ancora giovane, essendo praticamente un classe 2000 nonostante la diversa esperienza già accumulata nelle sue presenze tra Premier League, Liga e partite in Champions League.