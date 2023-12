Gudmundsson in un top club di Serie A: si realizza un sogno

Arrivano delle nuove notizie di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Gudmundsson che può finire per giocare con un altro club di Serie A di grande livello in vista dei prossimi mesi. La sua stagione è davvero importante, tanto che ha attirato l’interesse dei grandi club.

Il calciatore del Genoa è attualmente infortunato ma è pronto a tornare il prima possibile per aiutare allenatore e compagni a raggiungere gli obiettivi prefissati in questa stagione.

Ci sono ora delle novità riguardo quello che sarà il suo futuro. Perché il talento islandese è pronto ad avere una nuova occasione per la propria carriera. Ci sono delle novità davvero importanti per il suo futuro.

Calciomercato: Gudmundsson lascia il Genoa

Notizie di mercato in merito a quello che sarà il futuro di Albert Gudmundsson che è pronto a lasciare il Genoa per approdare in un’altra grande squadra. Perché ci sono delle novità in arrivo per il giocatore che potrebbe pensare di cambiare maglia prima del previsto. Dopo la grande passata stagione al Genoa adesso vengono fuori delle importanti novità per quanto riguarda la scelta del giocatore.

Da tempo c’è un sogno nella testa dello stesso Gudmundsson che è pronto ad una nuova esperienza ormai. Perché anche quest’anno in Serie A si sta confermando il top player del Genoa e sta trascinando la squadra verso gli obiettivi stagionali. Già diversi i gol messi a segno quest’anno in tutte le competizioni e ora vuole tornare il prima possibile dall’infortunio per essere al fianco dell’allenatore.

Serie A: Gudmundsson sogna il Milan

Albert Gudmundsson può lasciare il Genoa e passare al Milan. Perché a rivelarlo è stato proprio il giovane giocatore del club ligure che potrebbe anche passare in una grande squadra ma soltanto a fine stagione.

nel corso di una lunga intervista concessa a Marca, Gudmundsson ha parlato anche del suo bisnonno, considerato il primo calciatore della storia islandese, che ha vestito anche le maglie di top club come Rangers, Arsenal, Nancy, Nizza, RC Paris fino al Milan. “Il mio bisnonno ha giocato ad alto livello, mi piacerebbe raggiungere quelle vette. Fin da bambino ho sognato di giocare in un top club per lottare per i titoli e vincere la Champions League”.

Cessione Gudmundsson: il Genoa rimanda tutto

Tante le società che si sono interessate a Gudmundsson in questi mesi anche in Premier League, ma non c’è nessuna intenzione da parte del Genoa di venderlo prima dell’estate prossima. Il club vuole tenerlo quest’anno anche nella sessione di mercato di gennaio per poi raggiungere l’obiettivo salvezza con tranquillità e valutare una buona cessione in caso di maxi offerte.