Calciomercato Inter: colpo a rischio, c’è un’altra italiana

Ultimissime calciomercato Inter: colpo a rischio per i nerazzurri, il difensore firma con un’altra big italiana.

Si muove il calciomercato delle squadre di Serie A. In vista di gennaio 2024, alcuni club sono a lavoro per rinforzare le rispettive rose anche in ottica futura. Dalla prossima sessione, infatti, sarà possibile contattare anche quei giocatori con il contratto in scadenza a giugno che non hanno ancora rinnovato e provare a bloccarli per la prossima estate. Per l’Inter c’è il rischio di perdere un obiettivo, c’è un’altra italiana sul difensore.

Uno dei reparti che Marotta intende rinforzare a gennaio o la prossima stagione, è quello difensivo. C’è bisogno di qualche giovane pronto capace di sopperire ai vari infortuni che hanno danneggiato la squadra nerazzurra. Nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, per esempio, al posto dell’infortunato de Vrij è entrato Carlos Augusto che s’è adattato nella posizione di terzo centrale di sinistra. Ecco perché l’Inter ha bisogno di qualche altro elemento in quella zona di campo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, uno degli obiettivi di Marotta è finito nella lista della spesa della Juventus.

Calciomercato Inter: c’è l’annuncio sul difensore

Il difensore, che ha il contratto in scadenza a fine stagione, può lasciare il suo attuale club a gennaio per una cifra vicina ai 4-5 milioni di euro. C’è l’intenzione da parte della società di vendere il ragazzo per monetizzare e incassare qualcosina.

A sorpresa, però, sull’obiettivo di mercato dell’Inter Tiago Djalo s’è fiondata anche la Juventus. I bianconeri, con Giuntoli, hanno avuto dei contatti interlocutori con l’entourage del portoghese che è pronto a lasciare la Francia e il suo attuale club il Lille. L’inserimento della Vecchia Signora, così come quello dell’Atletico Madrid, rischia di far saltare la trattativa dell’Inter che adesso dovrà valutare altri nomi per la difesa.

Un colpo di scena improvviso con Marotta che rischia di farsi beffare da una diretta concorrente per lo Scudetto, che è pronta a fare sul serio per prendere dal Lille e portare alla Juventus Tiago Djalo.

Calciomercato: su Tiago Djalò Juventus, Atletico Madrid ed Inter

Atletico Madrid e Juventus vogliono Tiago Djalò del Lille. Il difensore portoghese è in uscita dal club francese, visto che non vuole rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Gazzetta.it, i bianconeri sono in trattativa e stanno lavorando sotto traccia per chiudere la trattativa con il Lille e portare alla Juventus Tiago Djalo. Discorso analogo anche per l’Atletico, con Simeone pronto a rinforzare la difesa con il possente centrale che è cresciuto nelle giovanili del Milan. Ad oggi, l’Inter non è in corsa. Marotta ha come obiettivo quello di prendere Tiago Djalò da svincolato la prossima estate, a parametro zero.