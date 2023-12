Calciomercato Milan, tre colpi a gennaio: c’è un big per l’attacco

Tre colpi a gennaio per rilanciare il progetto Milan, è questo l’obiettivo di RedBird che continua a sognare lo Scudetto. Ecco chi arriva per rinforzare la rosa di Pioli.

Il distacco dall’Inter, primo in classifica, è notevole ma i dirigenti del Milan non vogliono mollare e a gennaio sono pronti ad intervenire per alzare l’asticella e aggiungere talento all’interno della rosa rossonera. Nel mirino di Moncada e Furlani ci sono tre giocatori, trattative ben impostante per prenderli a gennaio: ecco le ultimissime riguardo questo affare.

Si muove il calciomercato del Milan. RedBird fa sul serio, la proprietà statunitense vuole intervenire per migliorare l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Sono tre, gli acquisti prenotati in vista della prossima sessione invernale: un nuovo attaccante, l’esterno sinistro e il difensore centrale.

Calciomercato Milan: un big e due giovani, ecco la strategia per gennaio

L’intenzione del Milan è quella di prendere almeno tre giocatori nel corso del prossimo calciomercato di gennaio 2024. La società s’è già mossa con alcuni intermediari ed agenti che hanno apparecchiato le trattative. Si lavora per tre nomi da portare in rossonero nella finestra di trasferimenti invernale.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a svelare i nomi dei giocatori che a gennaio possono andare al Milan. Un segnale forte, quello che la proprietà vuole dare all’ambiente e a Stefano Pioli che anche dopo Frosinone ha ribadito la volontà del club di lottare per lo Scudetto. La distanza in classifica dall’Inter, prima, sembra tanta ma da Milanello sono sicuri che il distacco non è incolmabile soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare l’addio dalla Champions e dalle Coppe in generale. A quel punto, come la Juventus, i rossoneri avrebbero una sola competizione a cui pensare.

Ecco perché Furlani e Moncada per cullare il sogno Scudetto sono pronti a portare al Milan David del Lille, Juan Miranda del Betis e Jakub Kiwior dell’Arsenal.

Calciomercato Milan obiettivi: David, Miranda, Kiwior

Jonathan David è il sogno per l’attacco del Milan. Il canadese, di 23 anni, ha il contratto in scadenza nel 2025 ed il Lille è pronto a cederlo per non meno di 40 milioni di euro. I rossoneri stanno lavorando per prenderlo già a gennaio, un modo per anticipare la concorrenza estiva. Intanto, per la difesa avanza il nome di Kiwior dell’Arsenal che può arrivare al Milan in prestito con diritto di riscatto. Infine, come vice Theo Hernandez c’è il giovane talento del Betis Juan Miranda che ha già un accordo con i rossoneri per la prossima estate, quando può arrivare a parametro zero. Il Milan è pronto ad anticipare l’arrivo del terzino per 2-3 milioni.