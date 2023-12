Serie A: accordo con De Zerbi, sta firmando

Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori del momento, che in questi anni si è messo in mostra con un gioco spumeggiante offensivo che ha sorpreso tutti per quanto riguarda il suo lavoro con il Brighton, per questo motivo le grandi società hanno iniziato a pensare a Roberto De Zerbi.

Il tecnico italiano è riuscito a mettersi in mostra con un grande calcio avendo un impatto impressionante in Premier League dallo scorso anno quando è arrivato dopo poche giornate, per portare poi in maniera miracolosa per la prima volta nella storia il club in zona Europa.

Per questo motivo ora si parla di quello che può accadere nei prossimi mesi, riguardo la situazione che sta vivendo la società e lo stesso allenatore, visto l’interesse che è arrivato dalle altre società.

Calciomercato: De Zerbi nel mirino dei top club

E’ ormai noto il forte interesse delle grandi società per Roberto De Zerbi che ha costruito qualcosa di importante oggi al Brighton e vuole continuare a lavorare con calma con il club inglese di Premier League che ha dimostrato subito grande fiducia nei suoi confronti offrendogli nel 2022 a stagione in corso un ricco contratto da 5 milioni di euro l’anno fino al 2026. Una situazione che in Italia non ha mai vissuto e con le grandi squadre che non hanno mai nemmeno pensato di avvicinarsi a tale offerta ad oggi.

Adesso ci sono però degli aggiornamenti, perché negli ultimi mesi è cresciuto a dismisura l’interesse da parte dei top club mondiali nei confronti di De Zerbi. In Serie A piace alla Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli.

Ma il suo nome è nel mirino anche di grandi società come Real Madrid, Paris Saint Germain e altri club di Premier in difficoltà come Chelsea e Manchester United. Il suo futuro però ora sembra scritto.

De Zerbi Brighton: rinnovo già pronto

Nonostante un lungo contratto fino al 2026 e uno stipendio da 5 milioni c’è già subito la voglia da parte del Brighton di andare a rinnovare il contratto di De Zerbi per provare a tenerlo ancora a lungo.

L’allenatore ha raggiunto grandi traguardi in questi primi mesi e continua a lottare in Premier League per le posizioni di vertice per la zona Europa, così come in Europa League ha già superato il girone e lotta per il primo posto. Il Brighton ha già contattato De Zerbi per un rinnovo.

Rinnovo De Zerbi Brighton: c’è l’annuncio

Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore italiano, che ha di fatto allontanato l’interesse delle altre società importanti d’Europa. De Zerbi ha rivelato che è pronto a firmare il rinnovo con il Brighton e i contatti sono già in corso. Lui, inoltre, ha spiegato di trovarsi benissimo con l’attuale società.