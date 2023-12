Milan: ancora non è guarito, slittano i tempi di recupero

Allarme in casa Milan riguardo la situazione infortuni che va avanti ormai da diverso tempo. La società rossonera ha affrontato dei gravi disagi quest’anno con l’allenatore Stefano Pioli che ha dovuto fare i conti con tante assenze in pochi mesi.

Adesso arrivano delle novità importanti a pochi giorni di una sfida molto delicata che può dire molto per il proseguo della stagione del club di Serie A, perché arrivano le ultime sugli aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

Si è parlato tanto di Leao, che è fermo da diverso tempo e ha già saltato 4 partite per il Milan, dove in alcuni casa si è sentita tanto la sua assenza. Adesso è un momento chiave per capire il recupero di alcuni di questi giocatori.

Infortuni Milan: le ultime sulle condizioni di Leao

Momento decisivo per la stagione del Milan che affronterà l‘Atalanta e vuole riavere Leao a disposizione. Nei giorni scorsi si è parlato del recupero del calciatore. Il calciatore nelle ultime ore si è allenato e sta provando a rimettersi in forma in vista della prossima partita che sarà una sfida per le prime posizioni del campionato. La condizione del giocatore si valuterà quotidianamente.

Atalanta Milan: Leao di nuovo in campo

L’obiettivo del Milan e di Pioli è quello di avere a disposizione Leao per la partita Atalanta Milan di campionato che diventa molto importante per il club rossonero per quanto riguarda la classifica di Serie A.

La volontà del giocatore anche è quella di tornare dal primo minuto in campo. Infatti, c’è la possibilità che dopo circa 1 mese fuori Leao possa essere subito titolare in Atalanta Milan.

Milan: le condizioni di Kjaer e Sportiello

Se per Leao sembra essere tutto rientrato, c’è preoccupazione in casa Milan per le condizioni di altri giocatori infortunati. Perché il club rossonero dovrà fare a meno ancora di diversi giocatori nelle prossime partite. Tra questi ci sono Kjaer e Sportiello.

Kjaer sta provando a recuperare il prima possibile e potrebbe tornare a disposizione di Pioli e dei suoi compagni di squadra nella prossima partita contro l’Atalanta oppure il suo rientro slitterebbe in Champions in settimana qualche giorno dopo contro il Newcastle. Il centrale danese ha svolto un allenamento di riatletizzazione sul campo oggi. L’obiettivo è tornare subito come Leao.

Bisognerà pazientare ancora per Marco Sportiello. Il portiere arrivato in estate come alternativa di Maignan è indisponibile dallo scorso 19 ottobre a causa di una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il recupero procede ma ancora nomn è chiaro quando tornerà in campo.