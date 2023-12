Errore in Coppa Italia: in campo c’era uno squalificato, vittoria annullata

In campo, nella Coppa Italia, c’è stato un errore al limite del paradossale. È successo nell’ultimo turno della competizione.

Ai tifosi sarà rimborsato il biglietto, per decisione della società stessa che, pur vincendo la partita e accedendo al turno successivo, ha dovuto fare i conti con la Giustizia Sportiva perché la squalifica che ha condizionato l’impiego del giocatore, non è stata rispettata.

Vittoria annullata, nonostante quanto si è visto in campo. Al turno successivo accede la squadra che in realtà, sul terreno di gioco, era uscita sconfitta. Questo è quanto accaduto nell’ultimo turno di Coppa Italia, facendo infuriare letteralmente i tifosi per l’incredibile errore della società italiana.

Coppa Italia, errore gravissimo: sconfitta a tavolino

Scatta la sconfitta a tavolino per quanto accaduto allo storico club italiano che, dopo la vittoria ottenuta in campo, si è trovata di fronte alla decisione della Giustizia Sportiva, per non aver rispettato le regole sull’ultimo turno legato agli ottavi di finale della competizone.

Un errore al limite del madornale considerando la scelta di schierare il difensore che in realtà era squalificato e non poteva, appunto, disputare regolarmente il match.

È successo nella Coppa Italia di Serie D, nella sfida tra Follonica Gavorrano e Livorno dove, la società livornese seppur uscita vincente dalla partita, si è trovata costretta al 3-0 a tavolino dalla Giustizia Sportiva.

Coppa Italia Serie D: il grave errore in Follonica Gavorrano-Livorno

Secondo quanto ricostruito, il Livorno aveva vinto la partita in casa del Follonica Gavorrano, nella competizione di Coppa Italia di Serie D, per il match valevole per gli ottavi di finale. Alla fine, ad accedere al turno successivo e nonostante la vittoria per 0-2 del Livorno, sarà il Follonica Gavorrano. In campo è stato schierato il difensore Gianmarco Bassini che, in realtà, era squalificato per una somma di ammonizioni, accumulata nel match del 22 novembre contro il Poggibonsi. Un episodio che ha dell’incredibile, considerando il livello nel quale certe cose non dovrebbero venir fuori, con gli stessi tifosi che non hanno preso benissimo la decisione, chiedendo a gran voce che chi ha sbagliato, paghi. Al momento, a pagare, è la società del Livorno che ha deciso di rimborsare i tifosi presenti in trasferta.

Livorno, rimborso ai tifosi: il comunicato ufficiale dopo l’errore in Coppa Italia

La società livornese ha deciso di rimborsare i propri tifosi dopo quanto accaduto nella sfida contro il Follonica Gavorrano, a causa del clamoroso errore. Ecco cos’ha pubblicato il Livorno, sul proprio sito ufficiale: “L’US Livorno comunica che da giovedì 7 a martedì 19 dicembre sarà possibile chiedere e ottenere il rimborso del biglietto per la trasferta relativa a Follonica Gavorrano di mercoledì 19 novembre, partita valida per la competizione di Coppa Italia”.