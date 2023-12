Serie A: fatture false, altri punti di penalizzazione

Brutta situazione quella che si è venuta a creare in Serie A con un altro club accusato pesantemente riguardo la questione fatture false che ora rischiano di far cadere la società in una vicenda spiacevole che può portare anche alla retrocessione.

Il momento è veramente complicato e da un momento all’altro che potrebbe capitare il peggio con la società che ora è pronta a difendersi dalle pesanti accuse che sono state mosse nelle ultime ore.

Blitz della Guardia di Finanza che avrebbe deciso di portare subito a galla la verità con delle indagini e degli interrogatori riguardo questa vicenda che riguarda le fatture false che possono portare a dei nuovi punti di penalizzazione.

Serie A: blitz Guardia Finanza su fatture false, rischio penalizzazione

Si è parlato tanto di quella che potrebbe essere una nuova penalizzazione in punti in classifica in Serie A di un club storico per la situazione fatture false. Ci sono ora delle novità importanti riguardo le notizie che sono venute fuori proprio nelle ultime ore che fanno tremare tutti in Italia.

Dopo la Juventus lo scorso anno e tanti altri club, ora un’altra società rischia punti di penalizzazione e in questo caso la retrocessione se dovessero arrivare in avanti delle conferme. Ora però il club alza la voce dopo le prime notizie sul blitz della Guardia di Finanza.

Hellas Verona: il club smentisce il blitz

Ansia per il club di Serie A dell’Hellas Verona che deve fare i conti con la notizia sbucata fuori nelle ultime ore da parte della Guardia di Finanza che avrebbe in queste ore effettuato perquisizioni nella sede del club che milita nel campionato di massima serie italiana.

L’inchiesta ‘Operazione Cyrano’ diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da guardia di finanza e polizia di Stato vede 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessati anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia. Si parla di una frode fiscale da dieci milioni di euro. Si è subito però difeso il club che ha annunciato che la Guardia di Finanza «non ha effettuato alcuna perquisizione».

Cessione Hellas Verona: salta tutto?

Grande ansia per la famiglia Setti che sta trattando la cessione delle quote dell’Hellas Verona per provare a risanare alcuni conti e portare i nuovi investitori a dare una svolta al club che possa dare dei risultati importanti in vista dei prossimi anni.

Questa vicenda delle perquisizioni però non allarma il Verona che è tranquillo e attraverso il comunicato ha smentito il blitz in sede della Guardia di Finanza, così da far star sereni anche i tifosi riguardo quella che sarà presto la cessione della società.