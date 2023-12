Napoli: altro infortunio, il calciatore svela la verità

Situazione non facile per il Napoli dal punto di vista degli infortuni in questa stagione. Perché anche altri giocatori si sono fatti male dopo i primi infortuni e ora l’infermeria è piena.

Momento difficile per la squadra che sta cercando di capire come superare questa situazione dove la squadra è anche uscita dalla zona Champions League ed ha esonerato l’allenatore arrivato dopo la vittoria dello scudetto.

C’è tanto da lavorare in casa Napoli sotto tanti punti di vista, tra cui quello che riguarda i possibili nuovi acquisti che possono arrivare vista la situazione infortuni.

Infortuni Napoli: altro giocatore ko

Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un altro infortunio in casa Napoli, che preoccupa molto in vista della prossima partita con la Juventus. Momento non facile per la squadra azzurra che deve capire come superare questo momento difficile nei risultati e per quanto riguarda l’infermeria.

Sono diversi i giocatori che si sono infortunati nel Napoli e per questo motivo che ora si cerca di capire come andrà a finire riguardo le condizioni di questo giocatore finito ko.

Infortunio Di Lorenzo: il Napoli tira un sospiro di sollievo

Si è parlato tanto dell’infortunio di Di Lorenzo, che si andava quindi ad aggiungere ai tanti giocatori finiti ko nel ruolo di terzini. Ma niente di vero. E’ stato lo stesso capitano del Napoli a tranquillizzare tutti in vista della Juventus, il calciatore si è regolarmente allenato con il resto della squadra ed è pronto a tornare a dare punti alla propria squadra in vista dei prossimi impegni.

Calciomercato Napoli: pronti nuovi acquisti a gennaio

Ci sono importanti notizie che riguardano i possibili trasferimenti del Napoli che sta pensando di acquistare nel mercato di gennaio un nuovo colpo per il centrocampo, visto che può seriamente pensare di andare via Anguissa che è fortemente ricercato dalla Juventus. Da capire cosa vuole fare la società Campione d’Italia per quanto riguarda le mosse per il ruolo di terzino sinistro, visti i tanti infortuni che ci sono stati.

Intanto, nella lista del Napoli per il ruolo di centrocampista per gennaio c’è anche Maurits Kjaergaard, ventenne danese di proprietà del Red Bull Salisburgo. Il calciatore è considerato uno di quei talenti già pronti per il calcio italiano e il Napoli ci sta pensando per portarlo subito in Serie A nel mese di gennaio. Ci sono anche altri nomi in lista.