Inter, decisione presa per gennaio: andrà via!

Il club nerazzurro, preso atto delle difficoltà del calciatore, si arrende all’evidenza: idea prestito nel mercato di gennaio

Undici minuti in Serie A. 135 in Champions League dove, nell’ultima uscita dell’Inter, non ha certo brillato – per usare un eufemismo – complice anche l’approccio alla gara totalmente sbagliato nel primo tempo da parte di tutta la squadra.

Ci si aspettava forse di più dal calciatore classe 2000 prelevato dall’Aarhus nella scorsa estate, e costato comunque 7 milioni di euro. Le difficoltà nel ritagliarsi degli spazi nella collaudatissima retroguardia nerazzurra, non a caso la difesa meno perforata della Serie A, sono state evidenziate dalla prestazione quasi horror in quel di Lisbona. Quando l’Inter ha incassato tre gol nella prima frazione e sofferto le pene dell’inferno al cospetto dei portoghesi.

Lanciato titolare da Simone Inzaghi anche a causa delle indisponibilità di Benjamin Pavard ed Alessandro Bastoni, il tedesco ha sprecato una grande opportunità nell’ottica di scalare le gerarchie nelle rotazioni del tecnico. Per lui, come da ultime indiscrezioni di mercato, si starebbero per aprire le porte di un prestito già nel mercato di gennaio. Alcuni club di A potrebbero bussare molto presto alla porta di Marotta per concordare il tutto.

Bisseck, Inzaghi ha preso la sua decisione

La stagione dell’Inter si sta sviluppando rispettando le altissime aspettative che tifosi ed addetti ai lavori riponevano nelle straordinarie potenzialità della rosa nerazzurra. Ecco, sembra che, almeno al momento, Yann Auurel Bisseck non possa garantire lo stesso rendimento dei suoi compagni di reparto. Il cui lavoro, come detto, ha reso per il momento la compagine meneghina la meno battuta dell’intero campionato.

Simone Inzaghi avrebbe già comunicato alla dirigenza l’intenzione di cedere in prestito il giovane teutonico, per il quale un’esperienza in un club di A con meno pressioni e responsabilità, potrebbe essere molto utile.

Torino e Cagliari sono le società che sembrano maggiormente interessate al profilo che comunque, in ottica futura, gode ancora della fiducia del club meneghino. Difatti l’idea di un prestito potrebbe essere accolta favorevolmente da Marotta e soci solo se si trattasse di un trasferimento temporaneo secco. Con obbligatorio ritorno alla base il 30 giugno.

In attesa che qualcuno si faccia avanti concretamente, Bisseck spera di avere qualche altra chance da qui alla fine dell’anno solare. L’infortunio occorso a Stefan de Vrij in quel di Napoli gli avrebbe potuto spalancare il campo nell’importante gara del ‘Maradona’, ma Inzaghi ha preferito adattare in quel ruolo Di Marco, inserendo Carlos Augusto come esterno. Un giocatore duttile e adattabile in varie posizioni di campo, il terzino italiano, ma non certo un difensore di ruolo.

