Inter e Juve beffate: Samardzic sceglie un’altra big di Serie A

Lazar Samardzic ha deciso di scartare le ipotesi che lo porterebbe all’Inter o alla Juventus per un’altra grande della Serie A

Il futuro di Lazar Samardzic sarà ancora in Serie A. Sembrava fosse destinato a un approdo all’estero dopo la trattativa saltata la scorsa estate che avrebbe dovuto portarlo all’Inter, con diversi club di Premier League interessati ad acquistarlo.

Così non è stato e dunque oggi il centrocampista serbo è all’Udinese in attesa di una chiamata che gli permetta di fare il salto di qualità, ma stavolta senza intoppi. Anche la Juventus si è dimostrata molto interessata, soprattutto da quando è arrivato Giuntoli che lo teneva nella sua lista già quando era al Napoli.

Ed è proprio il Napoli la società che potrebbe beffare Inter e Juventus nella corsa a Samardzic. Uno scenario che Marotta e Giuntoli vorrebbero assolutamente evitare, ma l’ultima parola spetta sempre al giocatore che è orientato ad accettare la destinazione.

Non sarà semplice persuadere Samardzic dal rifiutare il Napoli: l’affare è comunque rimandato a giugno, mese ideale per De Laurentiis per intervenire sul mercato, aspettando gli eventuali soldi del piazzamento in Champions League. Contestualmente, però, il club partenopeo potrebbe perdere un pezzo grosso come Zielinski.

Samardzic al Napoli con l’addio di Zielinski

Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e del rinnovo, almeno finora, nemmeno l’ombra. In fondo, a De Laurentiis non è andata giù che il centrocampista polacco abbia rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli, impedendo al Napoli di incassare circa 25 milioni di euro dalla sua vendita.

E inoltre, il presidente del club partenopeo ha già intenzione che non garantirebbe gli oltre 3 milioni di euro dell’ingaggio attuale, qualora dovesse arrivare il rinnovo.

Una situazione che porta Zielinski a riflettere sul suo futuro e tra l’altro su di lui ci sono gli interessamenti proprio di Inter e Juventus, che potrebbero subire la beffa Samardzic. Tasselli da incastrare nell’estate del 2024, con una big della Serie A che per forza di cose resterà scontenta.

Samardzic in questa stagione ha collezionato 14 presenze, con 2 gol e 2 assist in 1.005′ giocati. Sono numeri interessanti, che potrebbero migliorare, ma l’Udinese ha già effettuato un cambio d’allenatore per gli scarsi risultati in una lotta salvezza serratissima. I rapporti tra i Pozzo e il Napoli sono molto buoni e probabilmente la trattativa si chiuderebbe a meno dei famosi 25-30 milioni di euro pattuiti con l’Inter la scorsa estate. Magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.