Intimo minuscolo, Elisabetta Canalis da guardare con cautela

Eccovi un’Elisabetta Canalis da ammirare con estrema cautela: intimo minuscolo che più microscopico non si può per l’ex velina

Il freddo polare di questi ultimi giorni ci ricorda che ormai siamo in prossimità del Santo Natale. Intabarrati in cappotti e relativa lista in mano, sciamiamo da un negozio all’altro, da un centro commerciale all’altro alla ricerca dei regali da mettere sotto l’albero.

In alcune case l’abete natalizio, che non può mancare al pari del presepe, è già stato allestito, in altre si rispetta la tradizione, cioè gli scatoloni con gli addobbi natalizi si tirano fuori dal ripostiglio o dal garage in occasione della festività dell’Immacolata Concezione che, come è noto, ricorre l’8 dicembre.

Comunque, a mettere d’accordo innovatori e tradizionalisti ci ha pensato lei. Chi? Elisabetta Canalis, ovvio! Chi se non lei? Difatti, va oltre le umane possibilità non essere d’accordo con l’ex velina sarda. Basta posare lo sguardo, anche di sfuggita, su uno dei suoi scatti, che sono un inno, un peana alla bellezza e alla sensualità, per perdere i sensi, cadere ai suoi piedi e pendere dalle sue labbra.

Elisabetta Canalis, che perizoma: da guardare con cautela

A pendere solo anche le palline dall’albero di Natale bianco che compare di lato e sullo sfondo dell’ultimo scatto pubblicato dalla velina per antonomasia sul suo seguitissimo profilo Instagram.

In realtà, in pochi tra i suoi 3.6 milioni di follower l’hanno notato. Succede sempre così quando davanti all’obiettivo c’è Elisabetta Canalis: tutti gli sguardi solo solo per lei e per le sue ultrasexy curve, che hanno fatto sbandare star del calcio (Bobo Vieri) e divi di Hollywood (George Clooney), e il resto non conta.

A contare molto, invece, per i fan dell’ex signora Perri (l’ex marito, il chirurgo statunitense Brian, da cui è separata da più di un anno), è un altro dettaglio che, non a caso, ha calamitato il loro sguardo: sdraiata sul letto, con il busto leggermente sollevato facendo leva su un braccio, Elisabetta sfoggia della lingerie di color nero e glitterata.

Solo così è da togliere il fiato e da lustrarsi gli occhi. Se poi consideriamo che il perizoma è grande quanto un francobollo, beh allora l’ex velina avrebbe dovuto aggiungere allo scatto in questione quell’avvertenza che campeggia su ogni pacchetto di sigarette: nuoce gravemente alla salute.

Già. C’è da rimanerci secchi dinanzi al tripudio di sex appeal e ai tanti centimetri di pelle nuda e glabra esibiti nello scatto qui sopra nella cui didascalia Eli scrive: “Che il Natale abbia inizio!“. ‘Certo, d’accordo!‘, sembra quasi di sentirli rispondere in coro i suoi fan, tradizionalisti e modernisti. D’altra parte, con foto del genere è Natale tutti i giorni…