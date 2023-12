Cardinale vende il Milan? Nuovi voci dal Bahrain, c’è l’annuncio

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo la decisione di Gerry Cardinale di vendere il Milan. Ecco cosa sta succedendo.

Nelle ultime ore sono uscite fuori delle notizie relative alla possibile cessione del Milan. Gli americani di RedBird sono pronti a trattare con un fondo del Bahrain che già in passato era stato accostato ai rossoneri e all’Inter.

Momento delicato per il Milan che in campo non sta redendo secondo le attese. Una qualificazione in Champions League compromessa e il rischio di dover abbandonare già tutte le Coppe, spingono Redbird a fare delle riflessioni riguardo il futuro societario della squadra milanese che può già cambiare proprietà e finire nelle mani di nuovi investitori. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo la possibile svolta con l’arrivo nella società di un fondo del Bahrain come Investcorp, che già in passato s’è interessato alla società rossonera e all’Inter.

Cessione Milan a Investcorp: ultime notizie

Nonostante l’utile nell’ultimo bilancio, e i conti in ordine rispetto al passato, RedBird valuta l’ingresso in società di nuovi fondi d’investimento. E’ questa la notizia circolata nelle ultime ore che riguarda l’arrivo al Milan di Investcorp.

Il fondo del Bahrain, già vicino al Milan in passato, è pronto a mettere sul piatto tanti soldi per contribuire alla crescita del club rossonero. L’immissione di capitali da parte del gruppo aveva lasciato qualche perplessità tra i tifosi che hanno commentato sui social queste indiscrezioni.

Ecco tutta la verità riguardo questo interesse da parte del gruppo asiatico nei confronti della società rossonera e sulla volontà di Gerry Cardinale di cedere il Milan a nuovi investitori.

Cessione Milan a Investcorp? Arrivano smentite

Secondo quanto riportato da MilanNews, che cita fonti vicine all’ambiente di Gerry Cardinale, ad oggi non ci sono conferme riguardo l’ingresso nella società del Milan di InvestCorp. Il frontman del fondo statunitense RedBird non è interessato a cedere le quote del Milan e a cercare dei nuovi investitori. Non c’è stato nessun contatto tra le parti e al momento non è in programma alcun incontro per la cessione del Milan a questo fondo. C’è dunque la volontà da parte di Cardinale di voler puntare sul club rossonero e concludere, soprattutto, la realizzazione del nuovo stadio che può portare ad una crescita da parte della società e del brand rossonero.