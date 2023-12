Juventus: non tornerà ad allenare, la verità sull’addio

La Juventus è in corsa per l’obiettivo di stagione che è sicuramente lo scudetto visto che è stata fatta fuori dalla corsa Europa per quest’anno. In vista dei prossimi mesi bisognerà dare tutto e lo sanno bene i giocatori come anche l’allenatore Allegri che più volte è stato messo in discussione.

Si è parlato tanto del possibile ritorno di Antonio Conte in panchina, ma secondo le ultime notizie non è così certo come si diceva qualche giorno fa. Ci sono ora delle nuove notizie in merito a quello che sarà il nuovo allenatore della Juve per i prossimi anni.

La società bianconera ha deciso di restare concentrata e ha annunciato piena fiducia nell’attuale tecnico, che ha un contratto di ancora qualche anno e poi si potrà pensare al futuro.

Allenatore Juventus: Allegri in discussione

Max Allegri continua ad essere in discussione alla Juventus nonostante la squadra si ritrova a 2 punti soltanto dall’Inter capolista in Serie A e con uno scontro diretto finito in pareggio. Ci sono delle novità importanti per il club bianconero in vista dei prossimi anni. Perché la società vuole provare ad avviare un progetto vincente.

Si è parlato tanto di un ritorno di Conte in panchina alla Juve al posto di Allegri, che vanta ancora un lungo contratto fino al 2025 con i bianconeri. Intanto, spunta fuori la verità dell’ex tecnico bianconero riguardo il suo addio.

Juventus: addio Pirlo, la verità

Non tornerà in questi prossimi anni ad allenare la Juventus il giovane tecnico Andrea Pirlo che ha raccontato tutta la verità a Radio Tv Serie A riguardo ciò che è accaduto con i bianconeri nei precedenti anni quando era stato promosso da un momento all’altro dalle giovanili del club alla prima squadra, tutto in pochi giorni.

Due titoli in una stagione e un quarto posto ottenuto nel finale di campionato, ma non è bastato a Pirlo per guadagnarsi la conferma della Juventus. Il giovane allenatore ha dichiarato che per lui è stata un’esperienza bella e che non ha avuto nessun rimorso.

Nuovo allenatore Juve: Pirlo una scelta per il futuro?

Andrea Pirlo ha fatto capire che con la Juventus non ha rimpianti ma non ha chiuso le porte ad un suo ritorno in futuro. Anzi, è chiaramente un obiettivo quello del giovane tecnico che oggi allena la Sampdoria e vuole crescere sempre di più per allenare un giorno grandi squadre ed ottenere tante soddisfazioni come accaduto da giocatore.