Lato A in primo piano: Giorgia Palmas lascia tutti a bocca aperta

By

Giorgia Palmas mette in evidenza le sue curve micidiali in primissimo piano, una visione che incanta tutto il pubblico: splendida come sempre

Una presenza fissa, da vent’anni a questa parte, nella graduatoria delle donne più amate in assoluto dagli italiani. Crediamo che su questo tema non ci siano rischi di smentita, dato che la bellezza e la sensualità di Giorgia Palmas sono sempre degne di nota e impossibili da ignorare.

Basterebbe questa soggettiva a fugare qualsiasi dubbio in proposito, la showgirl sarda è davvero seducente e si diverte, dall’inizio degli anni Duemila, a togliere il fiato alla lunga schiera dei suoi fan, sempre con lo stesso stile e la stessa classe. Caratteristiche che rendono Giorgia unica e che non solo le hanno garantito un posto imperituro tra le veline ‘leggendarie’ di Striscia la Notizia insieme alle varie Elisabetta Canalis, Melissa Satta e Federica Nargi, ma l’hanno resa anche una delle soubrette televisive e delle modelle più apprezzate sulla scena.

Una carriera già lunga e piena di soddisfazioni quella della Palmas, e che per lei altre ne promette, eccome. Nel mondo dello spettacolo, i vari programmi che l’hanno vista protagonista ci hanno mostrato come oltre a un fascino esplosivo lei possieda anche un garbo nei modi e una naturale eleganza che conquistano al primo sguardo.

Giorgia Palmas, selfie dalla super scollatura ravvicinata: dettaglio ipnotico ed esplosivo, non serve neanche lo zoom

Giorgia si è ritagliata anche notorietà come volto pubblicitario e come imprenditrice, con particolare attenzione al settore beauty. Spesso le piace mostrare ai suoi fan nuovi trucchi e accorgimenti stilistici particolari, ed è inutile dire che gli applausi in questi casi arrivano più numerosi che mai.

Da parte dei suoi quasi due milioni di followers su Instagram, del resto, il sostegno non è mai mancato. Sulla sua pagina, uno scatto dopo l’altro, si susseguono vere e proprie dichiarazioni d’amore, specialmente quando Giorgia si mette in risalto in questo modo.

Un selfie magnetico dove i suoi lineamenti divini e il suo sguardo magnetico non possono passare inosservati, ma gli sguardi di tutti vanno a finire, inevitabilmente, sul lato A che fa la sua comparsa e si prende la scena. Curve micidiali, una scollatura che fa innamorare e i complimenti arrivano a cascata: “Sei meravigliosa sempre e comunque”, “Stupenda”, “Guardarti è il miglior modo per iniziare la settimana”, “Che roba”.