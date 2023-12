Milan choc: tutti in agitazione per il caso Maignan

Cresce la preoccupazione in casa Milan per quello che riguarda il futuro di Mike Maignan, finito nel mirino di diverse squadre.

In casa Milan c’è apprensione per quello che riguarda il futuro del portiere rossonero, Mike Maignan. Il francese piace a diverse big d’Europa e la quasi certa eliminazione dei rossoneri dalla Champions League complica le cose in casa rossonera.

La sconfitta patita contro il Borussia Dortmund nella quinta giornata dei gironi di Champions League rischia di costare cara al Milan. I rossoneri infatti sono con più di un piede fuori dalla massima manifestazione continentale e per centrare la qualificazione in Europa League dovranno vincere in casa del Newcastle, impresa tutt’altro che semplice. Un problema non da poco per il club meneghino che rischia di veder diminuire in maniera netta i propri ricavi.

Se il Milan non dovesse riuscire nell’impresa di centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League, si troverebbe con molte entrate in meno e dovrebbe ricorrere alle cessioni in estate per far quadrare i conti. Uno dei maggiori candidati a partire è Mike Maignan.

Calciomercato Milan, cessioni eccellenti in arrivo: preoccupazione per Maignan

Il portiere francese classe 1995 è giunto in rossonero nel giugno del 2021 per sostituire Donnarumma. Un acquisto molto azzeccato per il club meneghino che ha speso poco più di 15 milioni di euro per assicurarsi quello che al momento è l’estremo difensore titolare della nazionale transalpina. Ora il valore di Maignan è salito in maniera esponenziale con il Milan che potrebbe cederlo per una somma intorno ai 60 milioni di euro.

Una cifra che però potrebbe scendere nel caso in cui dovesse passare altro tempo e non ci dovesse essere il rinnovo del contratto con i rossoneri. Il portiere ha un accordo con il Milan fino al giugno del 2026. Se non dovesse sottoscrivere un nuovo contratto con il club meneghino, la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per lasciarlo andare via monetizzando il più possibile dalla sua partenza.

Stando a quanto affermato da Footmercato.net, sul portiere del Milan ci sarebbero diverse big europee. Dal Chelsea, al PSG, passando per Manchester United e Bayern Monaco, in molte sono interessate al cartellino dell’estremo difensore francese. La speranza del Milan, qualora decidesse di cedere il proprio numero 16, è che possa scatenarsi un’asta per Maignan, provando ad incassare anche più di 60 milioni di euro dalla sua partenza.